Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geleceği açıklandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

İki liderin gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde Karadeniz'deki gelişmeler ve Ukrayna konusu bulunacak.

KARADENİZ VE UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK

Görüşmenin, Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerin askıya alındığının Kremlin tarafından duyurulduğu bir dönemde gerçekleşecek olması dikkat çekiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna ile yürütülen barış müzakerelerinin şu aşamada askıda olduğunu bildirmişti.

Putin ve Erdoğan'ın Bişkek'teki temasında bölgesel gelişmelerin yanı sıra Karadeniz'deki durum ve Ukrayna'daki savaşın ele alınması bekleniyor.