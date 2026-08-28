Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin görüşecek

Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geleceği açıklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geleceği açıklandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

İki liderin gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde Karadeniz'deki gelişmeler ve Ukrayna konusu bulunacak.

KARADENİZ VE UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK

Görüşmenin, Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerin askıya alındığının Kremlin tarafından duyurulduğu bir dönemde gerçekleşecek olması dikkat çekiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna ile yürütülen barış müzakerelerinin şu aşamada askıda olduğunu bildirmişti.

Putin ve Erdoğan'ın Bişkek'teki temasında bölgesel gelişmelerin yanı sıra Karadeniz'deki durum ve Ukrayna'daki savaşın ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Recep Tayyip Erdoğan Putin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro