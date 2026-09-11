Kolon kesen patronlara tahliye sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Evlatlarını kaybeden aileler yıkıldı

Kahramanmaraş’ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında, AKP’ye yakınlıklarıyla bilinen patronlar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında tahliye kararı verildi. Kolon kestikleri tespit edilen iki pastane sahibinin 8’er yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesi tepki çekti. Aileler karara isyan ederek sinir krizi geçirirken, yargı kararı sosyal medyada da eleştirildi.

Alpedo Dondurma'nın sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel

Eski AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin damadı Cengiz Gökay’ın villasında firari olarak saklanırken yakalanan patronların, apartmanın mezara dönüşmesine neden olan Kervan Pastanesi’nde dönemin siyasetçilerini sık sık ağırladıkları öğrenilmişti. Kesilen kolonun başında günlerce nöbet tutarak delillerin dava dosyasına girmesini sağlayan ve depremde oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, iki yıl önce Halk TV’de yaptığı açıklamada patronların AKP ile ilişkilerine ve ağırladıkları siyasi isimlere dikkati çekmişti.

Eski Kahramanmaraş MÜSIAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile AKP'li Murat Kurum yan yana. Nurgül Göksu, Kahramanmaraş'a gelen siyasilerin kolon kesilen Kervan Pastanesi'nde ağırlandığını da Halk TV'de açıklamıştı.

Alpedo Dondurma’nın sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, AKP’li belediyelerden aldıkları ihalelerle de tanınıyor. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş, kolon kestikleri belirlenen ve AKP’ye yakınlıklarıyla bilinen iş insanlarının tahliye edilmesini adaletsiz bularak karara tepki gösterdi.

Savcılık makamı, Kervancıoğlu, Pekel ve Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’na ilişkin davada verilen tahliye kararları büyük tepki çekti. Binanın giriş katındaki pastanede taşıyıcı sisteme müdahale ettikleri belirtilen işletme sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 8’er yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra adli kontrolle tahliye edildi.

Savcılığın haklarında yüzlerce yıl hapis istediği iki sanığın serbest bırakılması, yakınlarını kaybeden aileleri yıktı. Karar sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

6 AYLIK ASUDE BEBEK BU APARTMANDA ÖLDÜ!

Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde yıkıldı. En küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve yaklaşık 15 saat süren duruşmada tarafların beyanları alındı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8’er yıl hapis cezasına çarptırdı. İki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Fenni mesul Mehmet Tekin’e aynı suçtan iyi hâl indirimi uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis ve iki yıl meslekten men cezası verildi.

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimar Veli Çifaslan, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci ve inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı’ya iyi hâl indirimiyle 4 yıl 5 ay 10’ar gün hapis cezası verildi.

Pastanenin iç mekân tasarımcısı Ertan Danacı ile dönemin kamu görevlileri mimar Mehmet Dişçeken ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi ise beraat etti.

NURGÜL GÖKSU İSYAN ETTİ

Depremde oğlunu, gelinini ve torunu Asude’yi kaybeden Nurgül Göksu, kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Göksu, sanık yakınlarının kararı alkışlamasına "Asude sizi Allah'a şikayet edecek" sözleriyle tepki gösterdi.

Adliye önünde açıklama yapan Göksu, şunları söyledi:

"Bu ülke benim çocuklarımın adaletini sağlayacak. Burada Cumhurbaşkanım, Adalet Bakanım... Kolon kesenleri bugün serbest bıraktılar, kolon kesenleri. Ben enkazda kendim kepçeyle kazdım, kolonu buldum. Kendim bulmama rağmen, iddianame 'olası kast'la hazırlanmasına rağmen, mütalaa 'olası kast'la sunulmasına rağmen benim çocuklarımın ölümüne sebep olanları, bugün 703 gün boyunca firar eden, Ankara'da villada tatil yapan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'i serbest bıraktılar"

"ÇÖP POŞETLERİ İLE GÖMDÜM"

Kararı kabul etmediğini belirten Göksu, tahliye edilen sanıkların yeniden tutuklanması için mücadele edeceğini söyledi:

"Ben üç tane pırlantayı o toprağın altına koydum. O üç tane pırlantayı çöp poşetleriyle koydum. Benim evlatlarım çöp müydü de çöp poşetleriyle koydum? Bugüne kadar söylediğim her şeye dikkat ettim, yazdığım her şeye dikkat ettim. Mahkemede bana her lafı söylediler, ben yine onların hiçbirine cevap vermedim. Ben bu kararı kabul etmiyorum. Bu karardan dönülecek. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel tekrardan tutuklanacak. Tutuklanıncaya kadar da elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben benim evladımı nasıl büyüttüm, siz biliyor musunuz? Ben onu nasıl kıymetle büyüttüm, siz biliyor musunuz, yavrum? Asude, 'Allah'a şikayet et.' Ben bu dünyada da şikayet edeceğim. Benim çocuklarımı kurtarmadınız, bari adaletini sağlayın ya. Ben bunu kabul etmiyorum, benim çocuklarımın adaletini sağlayın. Kolon kesenleri nasıl serbest bırakırsınız? Yemin ediyorum, bir bidon benzin alır, kendimi yakarım. Yemin ediyorum, bu karardan dönülecek. Bir bidon benzin alırım, sizi de dünyaya rezil ederim. Bir bidon benzin alırım, kendimi yakarım; o zaman görürsünüz bakalım adalet nasıl sağlanırmış. Benim çocuklarımın adaletini sağlayın, ben başka hiçbir şey istemiyorum."

AVUKATLAR HSK'YA ŞİKAYET EDECEK

Mağdur ailelerin avukatı Ahmet Çabukel, mahkemenin kararını sert sözlerle eleştirdi:

"Bugün Kahramanmaraş'ta büyük bir rezaleti yaşadık. Kahramanmaraş belki de hukuk tarihinin en büyük rezaletlerinden birini yaşadı. Depremde yerle bir olan Ezgi Apartmanı'nın kolonlarını kesen, tablasını kesen, binanın altındaki duvarları kaldıran, merdiven çıkaran, asma katı büyüten, altına mutfak yapan bir grup... Bir grup suçlu bugün, 35 kişinin öldüğü dosyada 'bilinçli taksir'den 6 yıl, 8 yıl aldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara bir hukuk lekesi olarak şu an tarihe geçti"

Çabukel, kararı veren hâkimleri Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şikâyet edeceklerini ve karara itiraz edeceklerini açıkladı. Çabukel, 35 kişinin ölümünün hesabını sormak için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KOLON KESİLDİ"

Enkazdan yaralı çıkarılan apartman görevlisi de pastanedeki çalışmalar sırasında kolon kesildiğini gördüğünü ve itiraz ettiği için tehdit edildiğini söyledi:

"Ne bir adalet var ne bir sistem var. Paran varsa, zengin olursan çıkarsın. Yaralıyım, ayaklarımın üstünde zor duruyorum. 35 kişinin vebalini ben çekiyorum. Gözümün önünde kolon kesildi... Şikayet ettim, 'Niye yapıyorsunuz bunu?' dedim. 'Sen karışma' dediler, beni tehdit ettiler. Ben orada görevliydim, beni tehdit ettiler. Kervancıoğlu'nun çalışanları beni tehdit etti; 'Sen karışma, sen kapıcısın' diye beni tehdit ettiler ya. Ya bu adalet nerede ya? Adalet var mı, adalet? Ben bugün öldüm"

SAVCILIK YÜZLERCE YIL HAPİS İSTEMİŞTİ

Davanın 6 Haziran 2026’daki duruşmasında açıklanan mütalaada, Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve iç mimar Ertan Danacı’nın tadilat sırasında taşıyıcı sistem elemanlarına müdahale ettikleri belirtilmişti. Kolon ve perde kesme işlemleriyle binanın statik bütünlüğünün ortadan kaldırıldığı kaydedilmişti.

Mütalaada, "Bu tür müdahalelerin doğurabileceği sonuçları öngörebilecek bilgi ve konumda olmalarına rağmen eylemlerine sonuç için ‘olursa olsun’ diyerek devam ettikleri dosya kapsamında sabittir" denilmişti.

İddianamede Kervancıoğlu, Pekel ve Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

AKP'Lİ VEKİLİN DAMADININ VİLLASINDA YAKALANMIŞLARDI

Kervancıoğlu ve Pekel, firari olarak arandıkları dönemde Ağustos 2025’te Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir villada yakalanmıştı. İki sanık, Kahramanmaraş’a götürülerek tutuklanmıştı.

Sanıkların saklandığı 7 bin metrekarelik arazi üzerindeki villanın, eski AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin damadı Cengiz Gökay’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Gökay, villada kalan sanıklardan haberi olmadığını savunarak “Onların kaldığını bilmiyordum, kızları kiralamıştı. Emniyet ifadeye çağırırsa gider ifade veririz” demişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökay hakkında "suçluyu kayırma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 Şubat 2026 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.