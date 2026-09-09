Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu için 'siyasi tutuklu değil' sözlerine Özgür Özel’den cevap

Yeni Parti Lideri Özgür Özel, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üsküdar’da yaşanan gözaltı, operasyon ve seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu için yaptığı “siyasi tutuklu değil” sözlerine de yanıt verdi.

Yaşananları “Utanmazlık” olarak nitelendiren Özel, "İBB'de de aynı süreç işler mi?" sorusunu da yanıtladı.

Köprü ve otoyolların özelleştirilmesine de değinen Özel, iktidarın çaresizlik içinde "altın yumurtlayan tavuğu kestiğini" vurguladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN "SİYASİ TUTUKLU DEĞİL" AÇIKLAMASINA SERT YANIT

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı "siyasi tutuklu değil" açıklaması hakkında konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İçimden geçenleri söylesem hakikaten bu anlayışa tüketilen her nefes israf. "Ben sizin için kullanışlıyım, ben devam edeyim". Sloganlarına bakın, sözlerine bakın. "Ben kullanışlıyım, ben burada kalayım" bunu söylüyorlar. Ben kime ne anlatayım. Benim bu yaklaşıma cevap vermemi bu millet israf görür. İktidarın atanmış aparatlarıyla birlikte olmam."

ÖZEL: "BUNU DA YAPAMAZLAR" DEDİĞİNİZ HER ŞEYİ YAPIYORLAR

Koza TV'ye konuşan YENİ Parti Lideri Özel yaşananları tek tek anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar'da demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu. "Bunu da yapamazlar" dediğiniz her şeyi yapıyorlar. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

İlk önce belediye başkanımız tutuklandı, sonrasında 5 Ağustos günü seçim yapıldı. O seçimi CHP adayı kazandı. 4 kişi taraf değiştirmişti, AK Parti'ye aldılar. Seçim sonucuna AK Parti itiraz etti, mahkeme seçimleri yeniledi. Kazandığımız seçimi iptal ettiler. İkinci kez yapılırken 2 kişiyi tutukladılar ki oy kullanamasınlar. Ayrıca partinin içindeki bir takım kişilerle pazarlık yaptılar. Son turda iki kişi daha taraf değiştirdi."

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇMEDİ ASLINDA"

Üsküdar'da halkın iradesinin ve sandık sonuçlarının esas alınması gerektiğini yineleyen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmedi aslında. Sinem Dedetaş seçilmiş belediye başkanı. Şu anda tutukluluk tedbiri sebebiyle görevden geri çekildi yerine vekili AK Parti'den seçildi. Ama "Özgür Bey seçime kadar AK Parti'de" deseniz ve iddiaya girsek iddiayı siz kazanırsınız."

ÜSKÜDAR’DAKİ SÜREÇ İBB'YE DE SIÇRAR MI?

Üsküdar'da yaşananların diğer yerel yönetimler için de tehlikeli oluşturabileceğini söyleyen ve belediye meclis üyelerine yönelik operasyonlara dikkat çeken Özgür Özel, "İBB'de de aynı süreç işler mi?" sorusunu da şu ifadelerle cevap verdi:

"Bu işin gidişatına bakıldığında, çünkü sürekli İstanbul'da belediye meclisini oluşturan arkadaşlarımıza operasyonlar yapılıyor, böyle bir işin seyrinin adım adım oraya gittiğinin bir erken tespitidir.

Üsküdar'a yaptığını diğer belediyelere de yapmasının önünde ne engel var?"

"UTANMAZLIK" OLARAK TANIMLADI

Özel, Üsküdar'da yaşanan süreci değerlendirmeye devam ederek tüm olayları "Utanmazlık" olarak tanımladı. İktidarın gerçekçiliğini ve rasyonelliğini kaybettiğini söyleyen Özel, mazbatanın iptal edilmesinin akılcı olup olmadığını da gündeme getirdi.

Özel, "Gerçekçiliği rasyonelliği kaybetmiş bir iktidar" dedi ve "Mazbatanın iptali akılcımıydı?" sorusunu yöneltti.

"CHP PARTİSİ İŞGAL ALTINDA"

CHP'nin kuruluş yıldönümüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Burukluk hissediyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Özel, "CHP partisi işgal altında" dedi. Ayrıca burukluk da hissettiğini belirten Özel, ancak orayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak görmenin artık mümkün olmadığını ifade etti.

"ÇARESİZ KALDILAR, ALTIN YUMURTALAYAN TAVUĞU KESİYORLAR"

Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi hakkındaki soruları ve gelen tepkileri değerlendiren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Senet kırdırır hale gelmişler. Bu ülkenin menfaatleri yerine kendi menfaatlerini düşünüyorlar. Varsayalım 10 milyar TL'ye özelleştirdiler, 2 aylık faiz gideri bu. Bu iktidar yüzde 86'sını yaptı, özelleştirdi.

Hayırsız bir evlat gibi babasından, dedesinden kalan alanı yok pahasına sattılar.

İki köprü; 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelleştiriliyor. Yeni yaptıkları sistemlerde kilometre başına 5 TL. Özelleştirmeden sonra 5 kat artacak."