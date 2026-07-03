Kılıçdaroğlu destekçisi Süllü'ye emeklilerden 'butlancı istemiyoruz' tepkisi: Meydanı terk etti

Eskişehir'de DİSK Emekli-Sen ile Tüm Emekliler Sendikası tarafından gerçekleştirilen emekli eylemine katılan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, yurttaşların tepkisiyle karşılaştı.

Çok sayıda emekli yurttaş, Süllü'nün mutlak butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği hatırlatarak "Butlancı istemiyoruz" sloganları attı.

Süllü, aldığı yoğun tepki üzerine alanı terk etmek zorunda kaldı.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİSİ SÜLLÜ'YE BÜYÜK ŞOK

Hamamyolu Caddesi’nde, düzenlenen eylemde Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Ali Paşa Şanlı eylem esnasında, "Jale Milletvekilimiz ilimizde geçmişte milletvekili olarak hizmet etmiş olabilir. Ama bugün durduğu yer doğru değildir. Onun için buradan çıkarsanız iyi olur, buradaki tepkinin büyümesini istemiyoruz." dedi ve CHP'li vekilden alanı terk etmesini istedi.

MEYDANI TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Eskişehir.net'te yer alan habere göre; aldığı tepki nedeniyle alanı terk etmek zorunda kalan Süllü böylesi durumların AKP'ye yarayacağını öne sürdü.

"AKP’nin yıllardır yapmaya çalıştığı tablo bu. Hani tarihin doğru tarafı deniyor ya tarihin tarafı ne olduğu görüldü. Ama kimse de hırsız ve rüşvetçi diyemez." diyen Süllü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğini vurgularken şunları söyledi:

"Onun için ben resmi genel başkanın ve resmi yönetimin yanındayım. O nedenle ben buradayım. Hiç kimse de ‘istemiyoruz’ diyemez. Ben CHP’lilerin oylarıyla seçildim. Hiç bir şekilde kabul etmiyorum. Böyle bir rezillik olur mu ya?"

Vicdanının rahat olduğunu ifade eden Süllü, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve herkesin mahkeme kararına saygı duymak zorunda olduğunu ifade etti.