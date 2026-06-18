Kılıçdaroğlu destekçisi Süllü'nün butlan çelişkisi: Hem 'yargı operasyonu' hem hukuki karar

Mahkemenin mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, butlan sürecine ilişkin sorular karşısında zor anlar yaşadı.

ES TV canlı yayınına konuk olan Süllü, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği butlan kararına ilişkin, kendisine yöneltilen "Mutlak butlanı iktidarın yargı yoluyla bir operasyonu olarak okuyor musunuz?" sorusuna kesin bir dille, "Evet, kesinlikle okuyorum" yanıtını verdi.

SÜLLÜ'NÜN BUTLAN ÇELİŞKİSİ

Süllü, kararın yargı operasyonu olduğunu savunan yorumunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili soruya tepki gösterdi. Süllü, "Kılıçdaroğlu bu operasyonun bir parçası mı?" sorusuna sert bir şekilde, "Asla değil, davanın hiçbir yerinde yok" cevabını verdi.

Bunun üzerine sunucunun, "O zaman AK Parti'nin bir operasyonu olduğunu nasıl düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Süllü, ilk cevabıyla çelişir biçimde, "Hayır, AK Parti'nin operasyonu olduğunu düşünmüyorum. Bu hukuki bir karar" ifadelerini kullandı.