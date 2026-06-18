Kadın doktor Bodrum'a atanınca hayatı değişti: 500 bin lira kirayı duyunca kararını verdi

Sık sık Türkiye'nin gündemine oturan fahiş kiralar, Bodrum’a atanan kadın doktorun videosuyla yeniden gündeme geldi. Sezonluk 500 bin TL kira istenen evi karşılayamayan bir kadın doktorun çadırda yaşamayı tercih etmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KADIN DOKTOR BODRUM'A ATANINCA HAYATI DEĞİŞTİ

Bodrum’a atanarak göreve başlayan doktor, bölgede bir evin 5 aylık kira bedelinin 500 bin TL’ye ulaştığını belirterek, bu nedenle daha ekonomik bir çözüm olarak çadırda yaşamaya başladığını ifade etti.

Paylaşımında “Çadırda yaşayan doktor mu olur?” sözleriyle duruma dikkat çeken doktorun açıklamaları kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve Türkiye’deki konut krizini yeniden tartışmaya açtı.

500 BİN LİRA KİRAYI DUYUNCA KARARINI VERDİ

Yaklaşık 20 bin TL’ye satın aldığı çadırda, kamp alanı için aylık 18 bin TL ödeme yaptığını belirten doktor, sezonluk 500 bin lira kira ödemeye göre bu yöntemin kendisi için daha sürdürülebilir olduğunu söyledi.

Kış aylarında ise daha düşük maliyetli ülkelerde bulunarak barınma ihtiyacını karşılamayı planladığını ifade etti.

Söz konusu videoda çadır yaşamını da gösteren genç doktor, yaz sezonunu Bodrum’da bu şekilde geçireceğini, kışın ise yurtdışına giderek yaşamını sürdüreceğini aktardı.

Paylaşım, sosyal medyada yüksek kira fiyatları ve yaşam maliyetleri üzerine çok sayıda yorum ve tartışmayı da beraberinde getirdi.