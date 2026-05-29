Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe gelen ismin AKP geçmişi ortaya çıktı

CHP'nin 38'inci kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine tekrar getirildi.

Demokrasiye aykırı karara karşı çıkan partililer, CHP lideri Özgür Özel'e destek olmak için Genel Merkez'de toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olan bir grup da Genel Merkez önünde bir araya geldi.

İki taraf arasında arbede çıktı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup parti binasından uzaklaştırıldı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe gelen kişilerin AKP'li oldukları öne sürüldü. Bu isimlerden biri İbrahim Varol oldu.

Kendisini CHP'li olarak tanıtan Varol'a Özel'i destekleyen kalabalık tepki gösterdi.

AKP'Lİ ÇIKTI

Varol'un 2018 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Gazete Pencere'deki habere göre, bir sonraki seçimde de AKP'den aday adayı olan Varol, parti tarafından aday gösterilmedi.

2023 yılında AKP'den CHP'ye geçen Varol, CHP'den milletvekili adayı gösterildi. Ancak yeterli oy alamadığı için Meclis'e giremedi.