Kaşif Kozinoğlu ölümünden 50 gün önce bunları yazmış

MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden incelenirken, Gazeteci Mustafa Balbay kendisine cezaevinden gönderdiği mektubu gündeme taşıdı. Kozinoğlu, itibarına ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, köşe yazısında, Kozinoğlu’nun 24 Eylül 2011 tarihli mektubundan bir bölüm paylaştı. Kozinoğlu mektubunda, “Tek üzüldüğüm görev yerimden çekildim.” dedi. Görev yaptığı bölgedeki gelişmelere de değinen Kozinoğlu, itibarına ilişkin ifadelerde kullandı.

Balbay, mektubu şöyle aktardı:

"Kozinoğlu hapiste pek çok kesime mektup yazmıştı. Bunlardan bazıları yayımlandı. Bana da uzunca bir mektup yazmıştı. Mektuptaki tarih bölümü şöyleydi:

24 Eylül 2011 Silivri, (saat) 02.10

Mektuptan Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu’ya çok hâkim olduğu anlaşılıyordu. Hapiste bana gelen mektuplardan bir seçkiyi Ağustos 2012’de kitaplaştırmıştım. Cumhuriyet Kitapları’ndan “O Mektubu Yazan Bendim” başlığıyla yayımlanmıştı. Kitapta yer verdiğim mektuptan bir paragrafı aynen paylaşıyorum:

“Tek üzüldüğüm görev yerimden çekildim. O bölge yanıyor şimdi. ABD ve onun kız kardeşlerinden İngiltere ‘Yalan Rüzgârları’ ile at koşturuyor orada. Oranın Türkünü üzdüler. Beni kim itibarsızlaştırabilir ki bana itibarımı hiç kimse vermedi. Ben çalışarak aldım. Bunu yakında tüm TÜRKİYE görecek.”"

ÖLÜM DOSYASI İNCELENŞYOR

Kozinoğlu, 13 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirdi. Balbay’ın aktardığına göre, fenalaşması ile hastaneye ulaştırılması arasında bir saatten fazla zaman geçti. Ölümüne ilişkin soruşturmada 10 Nisan 2012’de takipsizlik kararı verildi.

Dosyanın yeniden açıldığını belirten Balbay, şüpheleri somutlaştıracak delillerin henüz ortaya çıkmadığını vurguladı.