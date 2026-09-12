İmamoğlu'nun 'makam aracı' davasında yeni gelişme: Silivri'de görülecek

Tutuklanması sonrasında görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendisine ait aracı makam aracı olarak kullanması nedeniyle açılan davada duruşma yeri belli oldu.

MAKAM ARACI DAVASI SİLİVRİ'DE

İmamoğlu’nun, belediyeye makam aracı alınmaması amacıyla kendisine ait aracı makam aracı olarak kullandığı gerekçesiyle yargılandığı ve 2 yıl hapis cezası istenen davanın duruşmaları Silivri’de yeni yapılan duruşma salonunda görülecek.

KARAR VERİLDİ

Davanın duruşma yerinin belirlenmesine ilişkin karar, Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verildi. Mahkemenin kararına göre, İmamoğlu’nun yargılandığı dosyanın duruşmaları Silivri’de yapılacak.

İDDİANAME

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu, Bülent Arslaner, Fatih Keleş, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Ercan Doğan "sanık" olarak yer aldı.

Söz konusu dilekçenin 9 Şubat 2015'te Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oluruyla Belediye Encümeni'ne sevk edildiği anlatılan iddianamede, encümenin bu talebi, aracın başkanlık makam otosu olarak kullanılması, bakım ve yakıt masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere bedel ödenmeksizin kabulüne uygun gördüğü bilgisine yer verildi.

İddianamede, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre encümenin görev ve yetkilerinin sınırlandırıldığı, özel mülkiyetteki bir aracın belediye başkanına makam aracı olarak tahsis edilmesi ve bu aracın tüm masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasına karar verme yetkisi bulunmadığı ifade edildi.

Encümenin aldığı kararın, kendilerine verilmeyen bir yetkinin kullanılması anlamına geldiği ve Taşıt Kanunu'nun 17. maddesindeki yasağa aykırılık teşkil ettiği bildirilen iddianamede, İmamoğlu'nun mevzuata aykırı olduğu iddia edilen bir teklifi içeren dilekçeyi belediye encümenine havale ederek, yetkisi olmayan bir konuda karar alınması sürecini başlatmak suretiyle kamu zararına neden olduğu belirtildi.

İddianamede, bu nedenlerle Belediye Kanunu'nda sayılan görev ve yetkileri arasında olmamasına ve Taşıt Kanunu'na aykırı olmasına rağmen, özel mülkiyetteki bir aracın giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması yönünde karar alan encümen üyeleri Çanakçi, Demirtaş, Keleş, Köker, Altun, İlyas Yılmaz ve Orhan Yılmaz ile encümen kararına dayanarak aracın bakım, onarım, lastik ve akaryakıt alımı harcamalarını gerçekleştirmek ve ödemeleri yapmakla görevlerinin gereğine aykırı davranan dönemin Beylikdüzü Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Üzeyir Çöl ile Destek Hizmetleri personeli Bülent Arslaner'in sorumlu olduğu ifade edildi.

İddianamede, encümen kararına aykırı olarak yerel seçimlerde, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığının sona erdiği 31 Mart 2019'dan sonra 15 Mayıs 2019'da KDV dahil toplam 36 bin 650 lira 80 kuruş tamir, bakım ve onarım harcaması yapıldığı tespitine yer verildi.

İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete ait aracın başkanlık makam aracı olarak kullanılması, yakıt ve bakım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması yönünde encümen kararı alınması Taşıt Kanunu'nda açıkça yasaklanmasına rağmen, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince makam aracı olarak kullandığı araç için yapılan ödemeler nedeniyle kamunun toplamda 122 bin 305 lira 70 kuruş zarara uğratıldığı ifade edildi.