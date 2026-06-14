İmamoğlu'ndan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına tepki: İktidara karşı seçim kazanmak suç

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 12 Haziran'da sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu Bora Balcıoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İMAMOĞLU: SANDIK GELECEK, ONLAR GİDECEK

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından duruma tepki gösteren İmamoğlu, "Azılı bir suçlu gibi yine sabah baskınıyla, yine polis araçlarıyla, yine “yolsuzluk” iddiasıyla hedef alındı" diyerek yaptığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu ülkede iktidara karşı seçim kazanmak suç. Silivri halkı 31 Mart’ta sandığa gitti, oyunu kullandı, Bora Balcıoğlu’nu başkanı seçti. Azılı bir suçlu gibi yine sabah baskınıyla, yine polis araçlarıyla, yine “yolsuzluk” iddiasıyla hedef alındı. Bora başkanım; sen doğduğun topraklar için mücadele ettin. Silivri seni seçti, çünkü seni tanıyor. Biz de seninle durmaya devam edeceğiz. Silivri halkına sesleniyorum: Bu muhterislerin çaresizliğidir. Merak etmeyin biz bu kötülüğü bitireceğiz. Sandık gelecek, onlar gidecek."

NE OLMUŞTU?

Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 12 Haziran'da sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da dahil olmak üzere belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. CHP'li Gökan Zeybek, "Halkın kaynaklarını halk için kullananı durdurmak istiyorlar" diyerek Silivri Belediyesi operasyonuna tepki göstermişti.