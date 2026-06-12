Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı

Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI BORA BALCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da dahil olmak üzere belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Bora Balcıoğlu ve beraberinde 17 kişi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler, emniyetteki işlemlerinin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mali Şube ekipleri belediye binasında arama yaparken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Silivri’de dünyaya gelen Bora Balcıoğlu, aktif siyaset yaşamına 2008 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye olarak adım attı. 2009 yılındaki seçimlerde Silivri Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Balcıoğlu, bu süreçte Encümen Üyeliğinin yanı sıra İmar, Denetim, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonlarında da çeşitli görevler yürüttü.

2014 yılındaki yerel seçimlerin ardından bir kez daha Silivri Belediye Meclis Üyesi olmaya hak kazanan Bora Balcıoğlu, aynı yıl itibarıyla Belediye Başkan Yardımcılığı makamına getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Balcıoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek Silivri’de CHP Grup Başkanvekilliği görevini yerine getirdi.

Bora Balcıoğlu, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde yüzde 53 oranında oy alarak CHP'den Silivri Belediye Başkanı seçildi.