İktidar medyası yazdı: DEM Parti'den CHP ile ittifak açıklaması geldi

Mahkeme kararı ile CHP’nin Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki butlan CHP’si kamuoyu anketlerinde yüzde 7’lik seçim barajının altında kalıyor.

Butlan sonrası Özgür Özel ve ekibini YENİ Parti’yi kurmasıyla dramatik bir kayıp yaşayan CHP de bu duruma çözüm arıyor.

İktidara yakın Sabah Gazetesi’nin yazarı Mahmut Övür ise bu tartışmalar sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

ÖVÜR bugünkü köşesinden butlan CHP’sinin içinden DEM Parti ile ittifak seslerinin geldiğini köşesinde kaleme aldı.

Öcalan’ın sol için ittifak çağrısında bulunduğunu hatırlatan Övür’ün konuya ilişkin iddiası şöyle:

"Yakın geçmişini küçük ayrılıklarla atlatan CHP, bugün çok daha büyük ayrılık yaşadı ve bölündü. Buna rağmen ayakta kalmayı başardı. Şimdi benzer bir iç hesaplaşma DEM Parti'de yaşanıyor. DEM Parti, Öcalan'ın önerisiyle Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşerek "Türkiye Partisi" mi olacak yoksa "sol ve milliyetçi" bir ayrılık mı yaşayacak? Bunu yakında göreceğiz. Bütün bu bölünmelerin en ilginç yanı ise ana gövdeden ayrılan partilerin başarısız olması ve "yeni siyaset" ortaya koyamaması

Peki rekabet nasıl yaşanacak?

İşte bu noktada yeni yeni konuşulmaya başlanan bir gelişmeden söz ediliyor: CHP-DEM Parti ittifakından...

Bir yanda AK Parti ve MHP'nin başını çektiği "Cumhur İttifakı", öte yanda CHP ve DEM'in başını çekeceği ve içinde cumhuriyetçi sol ve sosyal demokratların olacağı "merkez sol ittifak"... Şiddetin siyaseti zehirlemediği bir dönemde böyle bir siyasi tabloya ihtiyaç var.

Şimdiden bazı CHP'li siyasetçiler bunu seslendirmeye başladı bile...

Öcalan da son açıklamasında CHP'nin adını anmadı ama yeni partinin kapsama alanıyla ilgili şu vurgusu dikkat çekiciydi...”

DEM PARTİ’DEN YANIT

Övür’ün bu yazsıının ardından DEM Parti Grup Başkanvekilli Sezai Temelli, Halk TV’ye açıklama yaptı. Temelli iddiaya ilişkin “Böyle bir şey söz konusu değil şu anda zaten hiçbir parti ile ittifak zemininde bir görüşmemiz ilişkimiz olmadı” ifadelerini kullandı.



