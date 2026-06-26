İBB Başkanvekili Nuri Aslan: İmamoğlu'nun projelerini tek tek hayata geçiriyoruz

Taha Sağlam - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kadıköy'de düzenlenen Uzunçayır Kavşağı Yaya Üst Geçidi ve Çevre Düzenlemesi'nin açılış töreninde konuştu.

İBB'ye yönelik operasyonlara rağmen çalışamaya devam ettiklerini vurgulayan Aslan, "Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları olarak onun vizyonuna sahip çıkıyoruz, onun projelerini tek tek hayata geçiriyoruz." dedi.

"SANDIĞIMIZA HARAM OY, HARAM LOKMA GİRMEZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası'nın trafik yoğunluğu yüksek olan noktalarından Kadıköy'deki Uzunçayır Kavşağı Yaya Üst Geçidi ve Çevre Düzenlemesi'ni hayata geçirdi.

Açılış töreninde; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025'te tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından göreve gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan açıklamalarda bulundu.

Aslan, konuşmasında her türlü baskıya rağmen çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

"Sandığımıza haram oy, haram lokma girmez. Biz alnı açık, başı dik insanlarız. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Bizim olduğumuz yerde adaletsizlik olmaz. Bizim olduğumuz yerde eş dost ahbap kayırılmaz. Bizim olduğumuz yerde yoldaş yolda yalnız bırakılmaz." diyen Aslan hayata geçirdikleri projeleri şöyle anlattı:

"Bizim olduğumuz yerde emanet ehline gelene kadar sahip çıkılır. 2019 öncesinde sadece İstanbul'da 160 metro istasyonu varken, yani 30 yılda 160 metro istasyonu yapılmışken; Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları ve bizler tam 5 yılda 80 tane daha metro istasyonu yapıp istasyon sayımızı 240'a çıkardık.

Deniz ulaşımının payını artırdık. Yeni hatlar ve seferler açtık. 11 yeni hat açarak hat sayısını 32'ye çıkardık. Meydan düzenlemelerimizle, otopark yatırımlarıyla, üst geçit, kavşak ve köprü inşaatlarımızla gerek duyulan bölgelerde trafiği rahatlattık. 2019'dan bugüne dek 47 adet yol ve kavşak yapımını tamamladık. Köprü güçlendirmelerinde 19, yaya ve üst geçit güçlendirmelerinde 84, heyelan önlemede 71 projeyi hayata geçirdik."

"İSTANBUL'U AFETE HAZIRLAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İstanbul'un depreme hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Aslan, her türlü eleştiriye rağmen yolları yenilemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"Bugün bizim çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğini emanet ettiği Cumhuriyet'in çocukları karne aldılar." diyen Aslan şu sözleri sarf etti:

"Hayal kurun; çocuğunuz okula gidiyor ve Allah göstermesin deprem oldu ve okul çöktü. Üst geçitler yıkılmış, köprüler yıkılmış, arama kurtarma ekipleri ulaşamıyor ve sizin çocuğunuzu kurtaramıyor. İşte Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, bizler asla buna müsaade etmeyeceğiz. Şu an trafik sıkışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Ne yapalım? 60 yıl önce yapılmış olsa da o köprülerin güçlendirmesini de yapacağız, afete dayanıklı hale de getireceğiz. Ne kadar trafik yoğunluğundan dolayı millet bize kızsa da, yarın afet anında o yolları açık tutmak için her türlü şikayeti gönlümüzle kabul edeceğiz ama asla hizmetten vazgeçmeyeceğiz. Asla köprülerin güçlendirilmesinden, İstanbul'u afete hazırlamaktan vazgeçmeyeceğiz."

"İMAMOĞLU'NUN ARKADAŞLARI OLARAK ONUN VİZYONUNA SAHİP ÇIKIYORUZ"

"İşte biz de bu inançla Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları olarak onun vizyonuna sahip çıkıyoruz, onun projelerini tek tek hayata geçiriyoruz." diyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan bugün hayata geçirilen projeye dair şu ifadeleri kullandı:

"Uzunçayır, ulaşım açısından çok kritik bir konumda yer alıyor. D100 karayolu üzerinde Kadıköy ve Üsküdar ilçelerimizin kesişim noktasında bulunuyor. Burası yaya ve araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge. Anadolu Yakası'nın en önemli ulaşım aksları burada buluşuyor. Metro, metrobüs, İETT ulaşım bağlantısı var. Birçok arkadaşımız, genel sekreterimiz videolar çektiler ve halkla paylaştılar. Ne yaptığımızı anlatmaktan artık utanmayacağız. Biz İstanbul'a yaptığımız hizmetleri tek tek anlatacağız."

"HİÇBİR ALDIĞIMIZ KARARDAN PİŞMAN DEĞİLİZ"

Yapılanların yurttaşlara anlatılması gerektiğini belirten Aslan İBB bürokratlarına şu çağrıyı yaptı:

"Buradan tekrar genel sekreterime ve genel sekreter yardımcılarıma söylüyorum; meclis üyelerimize söylüyorum, belediye başkanlarıma söylüyorum: Gidin video çekin ve paylaşın. Halk yaptığımız hizmeti görmek zorunda. İnsanlar Silivri'de tutularak milletin gözü boyanamaz. Öyle veya böyle yaptığımızı tabii ki de anlatacağız ve yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz. Hiçbir aldığımız karardan pişman değiliz. İstanbul için ne yapsak azdır."