İmamoğlu'ndan emekli vatandaşa yanıt: "Çok daha fazlasını yapacağız"

CHP'nin tutukluluk hali devam eden cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Halk TV'nin vatandaşın geçim sıkıntısını ve yaşadığı zorlukları konu alan haberindeki bir sokak röportajına atıfta bulundu.



Halk TV'nin ''Emekli ve İşsizin Zoraki Sığınağı'' başlıklı haberinde parkta gerçekleştirilen sokak röportajında emekli vatandaşın şu sözleri kayda geçti:

"Hemen hemen her gün geliyorum. Gazete alıyorum, İmamoğlu'nun orada yemek yiyorum. Geliyorum işte biraz burada arkadaşları görünce konuşuyorum. Sonra eve gidiyorum işte."

''BU İKTİDARIN SEFALETE VE AÇLIĞA MAHKUM ETTİĞİ BÜYÜKLERİMİZ İÇİN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ''

İmamoğlu, Halk TV'nin röportajını alıntıladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Emekli amcamızın ellerinden öperim. “İmamoğlu’nun orada” dediği yer bizim Kent Lokantalarımız. Bu iktidarın sefalete ve açlığa mahkum ettiği büyüklerimiz için çok daha fazlasını yapacağız. Emeğini bu ülke için harcamış büyüklerimize insan onuruna yakışan bir emeklilik dönemi yaşatacağız.