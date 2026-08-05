Hüda-Par'dan Hizbullah için adım attı: Yasaya feshedilmemiş örgütler de eklenecek mi?

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre Hüda-Par milletvekilleri, 3 Haziran'da TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifinde yalnızca fesih kararı alan örgütlerin değil, uzun süredir eylem yapmayan veya örgütsel niteliğini kaybettiği değerlendirilen yapıların da düzenleme kapsamına alınmasını önerdi.

Teklifin gerekçesinde, fesih kararı alarak silah bırakan örgütlere ilişkin hukuki sürecin düzenlendiği belirtilirken, bu örgütlerin takibi için "Gözlem ve Tespit Kurulu" kurulmasının öngörüldüğü ifade edildi. Kurulun hazırlayacağı raporların Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı kararıyla örgütün feshedildiğinin ilan edilmesi önerildi.

"FESİH KARARI ALMAMIŞ OLANLAR DA KAPSAMA ALINSIN"

Teklifte ayrıca, fesih kararı almamış olsa bile uzun süredir terör eylemi gerçekleştirmeyen, şiddete başvurmayan ya da üye sayısı ve örgütsel yapısı itibarıyla eylem kabiliyetini yitirdiği değerlendirilen örgütlerin de yasa kapsamına alınması istendi.

Gerekçede, bu düzenlemenin toplumsal barışın daha kapsamlı ve kalıcı biçimde sağlanmasına katkı sunacağı, düzenlemenin belirli bir örgüte yönelik olduğu yönündeki eleştirileri de ortadan kaldıracağı savunuldu. Bu örgütlerin de yine kurulun tespiti ve Cumhurbaşkanı kararıyla "münfesih" ilan edilmesi önerildi.

YASA KAPSAMI GENİŞLETİLECEK Mİ?

TBMM kulislerinde, çerçeve yasa teklifine imza atan Hüda-Par'lı dört milletvekilinin, teklif komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında bu öneriyi yeniden gündeme getirebileceği belirtiliyor.