Halk TV'yi hedef gösteren butlan Kılıçdaroğlu'na Cafer Mahiroğlu'ndan sert yanıt

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, mutlak butlan kararı ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlere yanıt verdi.

"DÜŞTÜĞÜ DURUM İBRETLİKTİR"

Mahiroğlu, Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha Halk TV'yi hedef aldığını hatırlatarak 'içine düştüğü durumun ibretlik' olduğunu dile getirdi:

"Sayın Butlan Kılıçdaroğlu, yine Halk TV’yi ve şahsımı hedef almış. 13 yıl boyunca Atatürk’ün koltuğunda oturmuş, demokratik bir kurultayda seçimi kaybetmiş, 80 yaşına yaklaşmış, CHP gibi köklü bir Cumhuriyet kurumuna genel başkanlık yapmış bir zatın bugün düştüğü durum ibretliktir."

"TÜRKİYE SİYASETİNİN BAŞINA GELMİŞ EN TALİHSİZ VAKASIN!"

Mahiroğlu, butlan Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine yönelik dikkat çeken durumunu da belirtti:

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, kendi partisinin seçilmiş belediye başkanlarını, delegelerin iradesiyle göreve gelmiş genel başkanını ve Türkiye’nin bağımsız medya kuruluşunu hedef alıyor."

"Sen, Türkiye siyasetinin başına gelmiş en talihsiz vakasın!" diyen Mahiroğlu, son olarak şunları ifade etti:

"Muhalefetin yükseldiği bir dönemde, kirasının kim tarafından, nereden ve nasıl ödendiği belli olmayan ofisinde, seyyar iftiracılar ve trollerle, sinsi organizasyonlar yürüten zat kalkmış beni ve Halk TV’yi hedef gösteriyor. Bugün için tek bir şey söyleyeceğim: Sen, Türkiye siyasetinin başına gelmiş en talihsiz vakasın!"

Sayın Butlan Kılıçdaroğlu, yine Halk TV’yi ve şahsımı hedef almış. 13 yıl boyunca Atatürk’ün koltuğunda oturmuş, demokratik bir kurultayda seçimi kaybetmiş, 80 yaşına yaklaşmış, CHP gibi köklü bir Cumhuriyet kurumuna genel başkanlık yapmış bir zatın bugün düştüğü durum ibretliktir. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, kendi partisinin seçilmiş belediye başkanlarını, delegelerin iradesiyle göreve gelmiş genel başkanını ve Türkiye’nin bağımsız medya kuruluşunu hedef alıyor. Muhalefetin yükseldiği bir dönemde, kirasının kim tarafından, nereden ve nasıl ödendiği belli olmayan ofisinde, seyyar iftiracılar ve trollerle, sinsi organizasyonlar yürüten zat kalkmış beni ve Halk TV’yi hedef gösteriyor. Bugün için tek bir şey söyleyeceğim: Sen, Türkiye siyasetinin başına gelmiş en talihsiz vakasın! — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) October 10, 2026

BUTLAN NE DEMİŞTİ?

Butlan Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam KRT'de katıldığı yayında Halk TV’yi RTÜK’e şikayet ettiğini itiraf etmiş ve tekrar hedef göstermişti. Kılıçdaroğlu, şunları sarf etmişti:

"Halk TV var biliyorsunuz, Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor, günün 24 saati. İzlemiyorum ben. Olmaz. Olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor, RTÜK'e bizim arkadaşlar 'Ya bu yalandır' diye söylediler, RTÜK 'Bizim işi- görev alanımıza girmez' diye bize bir yazı yazdı. E görev alanına girmiyorsa istediği gibi yayın yapsın. Yayın yapıyor."