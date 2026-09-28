Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç kararı

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), butlancı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında üyelikten ihraç kararı aldı. Kararı duyuran SDD Genel Başkanı Sami Doğan, Onur Kurulu'nun yaptığı inceleme sonucunda Kılıçdaroğlu'nun derneğin tüzüğünde belirlenen program ve ilkelerle bağdaşmadığı değerlendirilen söylem ve eylemleri nedeniyle üyelikten çıkarıldığını bildirdi.

Doğan, yazılı açıklamasında derneğin çalışmalarını demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, dayanışma ve hukukun üstünlüğü gibi sosyal demokrat değerler temelinde sürdürdüğünü belirtti.

Dernek üyeliğinin yalnızca bir aidiyet anlamına gelmediğini ifade eden Doğan, üyelerin tüzükte yer alan ilke ve kurallara uymakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Doğan, "Dernek üyeliği, yalnızca bir aidiyet ilişkisi değil, aynı zamanda derneğin tüzüğünde belirlenen ilke ve kurallara uyma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir" dedi.

Açıklamada, dernek bünyesindeki demokratik işleyişin farklı görüşlerin ifade edilmesine olanak tanıdığı ancak üyelerin ortak kurallara uyması gerektiği belirtildi.

SDD Başkanı Doğan, derneğin amaç ve ilkelerine aykırı davranışların kurumun çalışma düzeni ve saygınlığı açısından değerlendirildiğini belirterek, bu konuda herhangi bir kişi ya da makam için ayrıcalık bulunmadığını söyledi.

Doğan, açıklamasında, "Hiçbir kişi, makam veya görev bu kuralların üzerinde değildir" ifadelerine yer verdi.

Bu çerçevede SDD Onur Kurulu'nun Kılıçdaroğlu hakkında inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, kurulun kararının dernek tüzüğündeki ilgili hükümler doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Doğan, ihraç kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

"SDD Onur Kurulu'nun, dernek tüzüğümüzde yer alan ilgili hükümleri doğrultusunda yaptığı inceleme ve değerlendirme süreci sonucunda, üyemiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dernek tüzüğümüzde yer alan program ve ilkelerin aksi yönünde söylem ve eylemleri nedeniyle derneğimizden ihracına karar verilmiştir."

Kararın herhangi bir kişisel anlaşmazlığa dayanmadığını savunan Doğan, sürecin dernek tüzüğü, ilgili mevzuat ve yetkili kurulların kararları doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.

Doğan, "Alınan bu karar herhangi bir kişisel değerlendirme veya husumetin sonucu olmayıp tamamen derneğimizin tüzüğü, ilgili mevzuat ve yetkili organlarımızın kararları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz bundan sonra da hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, çoğulculuk, dayanışma ve kurumsal sorumluluk ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürecektir" dedi.