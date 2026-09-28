Deniz Göktaş çok konuşulan o buluşmayı anlattı: Kılıçdaroğlu ile zorla görüştürüldüm

"Ölü Deniz" gösterisiyle gündeme gelen komedyen Deniz Göktaş, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından 88 gün sonra hakim karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla soruşturma yürütülmüştü.

Duruşmada tutuklanma sürecine ilişkin yaşadıklarını anlatan Göktaş, havalimanında gözaltına alınma anından adliyedeki sürece kadar yaşadıklarını aktardı. Göktaş, "Duruşmaya çıkacağım yetmezmiş gibi Kılıçdaroğlu'yla görüştüm" dedi.

"DURUŞMAYA ÇIKACAĞIM YETMEZMİŞ GİBİ KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞTÜM"

Göktaş'ın duruşmada anlattığı bir diğer konu ise adliyede Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme oldu.

Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini daha önce birkaç kez söylediğini belirten Göktaş, buna rağmen duruşma öncesinde bir polis memurunun kendisini görüştürdüğünü söyledi.

Göktaş, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Adliyede Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmek istiyor musun diye kaç kere soruldu ve istemediğimi söyledim. Duruşma öncesi polis memuru görüştürdü bizi. Duruşmaya çıkacağım yetmezmiş gibi Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Neden görüştüm onu da bilmiyorum. Tutukluluğumun üzerinden prim yapmaması için görüşmek istemedim."

NE OLMUŞTU?

Deniz Göktaş'ın tutukluluğu sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini adliyede ziyaret ettiği ve ikilinin kısa bir görüşme yaptığı aktarılmıştı.

Görüşmenin ardından Göktaş'ın avukatlarına yaptığı anlatım kamuoyuna yansımıştı. Göktaş, görüşmeyi başlangıçta istemediğini ancak duruşma öncesinde karşılaşmanın gerçekleştiğini söylemişti.

Komedyen, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Geçmiş olsun" dediğini, kendisinin de teşekkür ettiğini aktarmıştı. Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sorması üzerine ise "Yok" yanıtını verdiğini belirtmişti.

Göktaş, Kılıçdaroğlu'na, "Madem geldiniz milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın" dediğini anlatmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerin ardından başını salladığını ve görüşmenin sona erdiğini söylemişti.

Bu görüşmenin ardından Göktaş'ın "CHP'yi salın" sözleri gündeme gelmişti. Komedyen ayrıca söz konusu karşılaşmayı, "2026'da yüz yüze nezaketsizlik yapmak zorunda kaldığım ilk insan oldu" ifadeleriyle değerlendirmişti.