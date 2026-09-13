Hakan Fidan açıkladı: Erdoğan Suriye'ye gidecek

Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Burada konuşan Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaretin tarihine ilişkin detay paylaşmayan Fidan, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin son yıllarda geliştiğini vurguladı.

BAKAN FİDAN SURİYE'DE AÇIKLADI

"Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yılda ivme kazandı. Aralık 2024'ten itibaren Suriye sadece Türkiye ile değil adeta dünya ile ilişkilerinde yeni bir başlangıç yaptı. Eski Suriye'nin gitmesi yeni Suriye'nin gelmesi terörle mücadeleyi güçlendirmiştir, bölgede istikrarı sağlamıştır." diyen Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile iyi bir ilişki içinde olduklarından da bahsetti:

"Kardeşimle(Şeybani) çok sık buluşmamız gerekiyor, çok konumuz var. Suriye'nin her geçen gün daha çok kalkındığını görüyoruz. İnşallah bölgedeki bütün çatışmalar, işgaller tıpkı Suriye'de olduğu gibi sona erer. Bölgemiz hak ettiği huzura inşallah kavuşur."

"CUMHURBAŞKANIMIZ SURİYE'Yİ ZİYARET EDECEK"

"Cumhurbaşkanımız yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edecek." diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"YPG/SDG'nin feshi önemlidir. Bu adım zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmelidir. Suriye'nin nükleer dosyası da kapanmış durumda."

"Türkiye olarak bu konuda da her türlü yapıcı katkıyı vermeye gayret ediyoruz."

"Suriye'nin istikrarsızlaşması için gayret gösteren tek bir aktör var o da İsrail."