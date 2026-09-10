'Suriye nükleer dosyası' kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk yorum

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) gündeminde bulunan Suriye’nin nükleer dosyasının kapatılması yönünde oydaşmayla alınan karar sonrası açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) dün (9 Eylül) düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında, Ajans’ın gündeminde bulunan Suriye’nin nükleer dosyasının kapanması yönünde oydaşmayla alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye’yi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) yükümlülüklerine bağlılığı, UAEA’yla yürüttüğü yakın iş birliği ve eski rejim döneminin faaliyetleriyle ilgili olarak sergilediği şeffaflıktan ötürü takdir ediyoruz. Bu vesileyle, Suriye’ye olan desteğimizin ilgili tüm platformlarda devam edeceğini vurguluyoruz." denildi. (ANKA)