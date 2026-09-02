Gökçek'ten sonra sıra Binali Yıldırım'da mı? Çocukları gemilerini devretti

Ankara kulislerinde son dönemde adları sıkça öne çıkan Melih Gökçek ve Binali Yıldırım cephelerinde hareketli günler yaşanıyor. Uzun süredir tartışmalı mal varlığı iddialarıyla gündemde olan Gökçek hakkında başlatılan soruşturma sürerken gözler Binali Yıldırım cephesine çevrildi.

Ankara kulislerinde, benzer bir yargı hamlesinin de malvarlığı ile sık sık gündeme gelen Binali Yıldırım'a yapılacağı konuşuluyor. Bu iddialar sıcaklığını korurken, Yıldırım ailesine ait milyonlarca liralık denizcilik yapılanmasında dikkat çekici bir devir süreci tamamlandı.

Sık sık tartışmalarla gündeme gelen Binali Yıldırım’ın çocukları ve akrabalarına ait denizcilik şirketleri tek çatı altında toplandı. Şirketlerin tüm hisseleri Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’a devredildi. Peş peşe yaşanan bu gelişmeler, Ankara’da iki eski siyasi aktörün çevresindeki mali ve hukuki hareketliliğe ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Binali Yıldırım’ın çocukları ve akrabalarıyla bağlantılı denizcilik şirketleri, son dört yılda Derin Denizcilik çatısı altında birleştirildi. Şirketin bütün hisseleri Mayıs 2026’da Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım’a geçti.

AKP'nin ağır toplarından ve Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım’ın ailesi ve akrabalarıyla bağlantılı denizcilik şirketlerinin ortaklık yapısında kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Ticaret sicili kayıtlarına göre yıllardır çeşitli tartışmalarla gündeme gelen şirketler, aşamalı olarak Derin Denizcilik Gemi Taşıma Anonim Şirketi bünyesinde toplandı.

Gazete Pencere'den Büşra Cebeci'nin haberine göre; Derin Denizcilik’in Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra Köylübay’a ait hisseleri ise Mayıs 2026’da anneleri Semiha Yıldırım’a devredildi. Böylece şirketin tek hissedarı Semiha Yıldırım oldu.

İLK DEVİR 2022’DE YAPILDI

Kayıtlardaki ilk önemli işlem, Elia Gayrimenkul Spa Anonim Şirketi ile ilgiliydi. Şirket, 18 Kasım 2022’de Derin Denizcilik’e devredildi. Bu tarihte Derin Denizcilik’in hissedarları Binali Yıldırım’ın çocukları Bülent Yıldırım, Erkam Yıldırım ve Bahar Büşra Köylübay’dı.

Elia, 2014 yılında Hollanda merkezli Neshatech B.V. tarafından kurulmuştu. Şirketin tek hissedarı olan Neshatech B.V.’nin Erkam Yıldırım’a ait olduğu belirtilmişti.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın 2014 tarihli haberine göre Elia, Pendik’teki Amine Hatun Camii’nin yapımında kullanılmak üzere belediyeye 600 bin avroluk şartlı bağış yapmak istedi. Bağış işlemlerini o dönem avukatlık yapan, günümüzde AKP İstanbul Milletvekili olan Serkan Bayram yürüttü.

Pendik Belediye Meclisi bağışı oy çokluğuyla kabul etti. Başlangıçta 1,75 milyon lira olarak hesaplanan cami projesinin maliyeti daha sonra 5,72 milyon liraya yükseldi. Aradaki farkın belediye bütçesinden karşılanması planlandı.

Şirketin unvanı ilerleyen dönemde “Elia Gayrimenkul ve Spa” olarak değiştirildi. Erkam Yıldırım ile kuzeni Rıfat Emrah Erence de şirketin hissedarları arasında yer aldı.

CEREN DENİZCİLİK DE AYNI ŞİRKETE GEÇTİ

Bir diğer devir işlemi 24 Mayıs 2024’te gerçekleştirildi. Yılmaz Erence ve Rıfat Emrah Erence tarafından kurulan Ceren Danışmanlık Denizcilik, Derin Denizcilik’e devredildi. Yılmaz Erence’nin Binali Yıldırım’ın akrabası olduğu, hatta dayısı olduğu öne sürülmüştü.

Ceren Danışmanlık Denizcilik’in adı, 2017’de yayımlanan “Malta Files” araştırmasıyla gündeme gelmişti. Araştırmada, şirketin Malta’daki offshore şirketlerle bağlantıları ortaya konulmuştu.

Paradise Papers belgelerine göre Binali Yıldırım’ın ailesi ve akrabalarıyla bağlantılı Malta merkezli sekiz şirket bulunuyordu. Ceren Danışmanlık Denizcilik de bu şirketlerden bazılarının hissedarıydı.

MALTA’DAKİ ŞİRKET VE GEMİ BAĞLANTILARI

Kayıtlara göre Ceren Danışmanlık, Malta’daki Dertel Shipping Limited ile Nova Ponza Limited’in hissedarıydı. Dertel Shipping ile Nova Warrior’ın hissedarı olan South Seas Shipping N.V.’de ise imza yetkisi Erkam Yıldırım’a aitti.

Bu şirketlerden Rory Malta Limited’in MV Shark, Nova Ponza Limited’in MV Ponza, Nova Warrior’ın da MV Frezya S adlı gemilere sahip olduğu kaydedildi. Malta’daki dört şirketin yönetimi, 9 Haziran 2016’da Binali Yıldırım’ın yeğeni Süleyman Vural’a geçti.

Ceren Danışmanlık’ın kurucusu Yılmaz Erence’nin Malta’daki ticari faaliyetlerinin daha eskiye uzandığı da belgelere yansıdı. Malta Files araştırmasına göre Erence, 1998’de Malta’da kurulan Tulip Maritime Limited’de yer aldı. Şirketin Silver Fish adlı gemiye sahip olduğu belirtildi. Böylece Erence ailesinin Malta’daki denizcilik faaliyetlerinin 1990’ların sonuna kadar uzandığı ortaya çıktı.

BÜTÜN HİSSELER SEMİHA YILDIRIM’A GEÇTİ

Yıldırım’ın üç çocuğuna ait Gaye Uluslararası Denizcilik de 4 Temmuz 2025’te Derin Denizcilik bünyesine katıldı. Böylece farklı şirketler yıllar içinde aynı çatı altında toplandı.

Mayıs 2026’da ise Derin Denizcilik’in ortaklık yapısı tamamen değişti. Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra Köylübay hisselerini anneleri Semiha Yıldırım’a devretti.

Sermayesi 65 milyon lira olan şirketin filosundaki bütün gemilerin satıldığı belirtiliyor. Son üç yıldır vergi matrahı göstermeyen Derin Denizcilik’in günümüzde hangi faaliyetleri yürüttüğü ise bilinmiyor.