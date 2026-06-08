Binali Yıldırım: Rahmi Koç'un ne dediğini anlamadım, çevredekiler gülünce nezaketen güldüm

İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılış töreninde iş insanı Rahmi Koç tarafından anlatılan fıkra, özellikle Kürt kadınlarına yönelik ifadeler içerdiği gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Tören sırasında fıkraya güldüğü görüntülerle gündeme gelen Binali Yıldırım da eleştirilerin hedefi oldu.

"KÜRTLERE YAPILAN SAYGISIZLIĞA ASLA GÖZ YUMMAM"

Hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen Rahmi Koç’un kamuoyuna özür açıklaması yaptığı ifade edilirken, Binali Yıldırım da konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe’nin aktardığı bilgilere göre Yıldırım, yakın çevresine yaptığı değerlendirmede, “Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm. Kürt vatandaşlarımıza yapılan bir saygısızlığa asla göz yummam” ifadelerini kullandı.

KOÇ HAKKINDA 16 BARO SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van baroları tarafından yapılan ortak açıklamada, Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Baroların olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.