AKP'li gazeteciden Kılıçdaroğlu'nu üzecek telefon: Bu denli hezimeti kimse beklemiyordu

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında geçmişte kendisiyle de çalışmış olan ve şu anda iktidara yakın duran Ankaralı bir gazeteci ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini kaleme aldı. Arayan gazetecinin, siyaset başlığında iktidar blokunun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bakışını paylaştığı belirtildi. Altaylı'nın aktardığına göre iktidar yanlısı gazeteci, telefon görüşmesinde "Bizimkiler de gördü Kılıçdaroğlu'ndan bir şey olmayacağını. Kendi hâline bırakırlar yakında" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın gülerek "Bir şey olur mu zannediyorlardı?" sorusu üzerine ise aynı isim kulislerdeki beklentiyi şu sözlerle açıkladı:

"Ne bileyim, en azından partinin yüzde 50'sini kontrolüne alır, diğerlerini de yavaş yavaş altına toplar, 5-10 fire ile CHP'nin lideri olur diye düşünüyorlardı. Bu denli bir hezimet kimse beklemiyordu. Baksana oğlu bile kendisine destek vermiyor. Tam bir loser hareketi oldu."

YENİ PARTİ SÜRECİ VE İYİ PARTİ ÖRNEĞİ

Fatih Altaylı, telefonun diğer ucundaki gazetecinin aksine, iktidarın butlan kararının tam da böyle bir sonuç vereceğini tahmin ettiği görüşünü savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Türkiye'de siyaseti en iyi okuyan adam" ifadesini kullanan Altaylı, bu durumu öngörmemiş olmasının mümkün olmadığını öne sürdü. Altaylı, bundan sonraki süreçte yeni partinin kurulmasını engellemek amacıyla her türlü legal yolun kullanılacağını ifade ederek, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yaşananların muhtemelen bir kez daha tekrarlanacağını kaydetti.

"AK PARTİ SEÇMENİNİN DE PEK HOŞUNA GİTMEDİ"

Haber konusu olan telefon görüşmesinde, iktidar cenahındaki çatlaklar ve seçmen tepkileri de masaya yatırıldı. İktidara yakın Ankaralı gazetecinin Altaylı'nın analizlerine karşılık, "Haklı olabilirsin ama kayyum meselesi AK Parti seçmeninin de pek hoşuna gitmedi. Çoğu doğru bulmuyor. Bunu da saklamıyorlar" diyerek parti tabanındaki huzursuzluğu aktardığı görüldü.

SEÇMEN KAÇIŞINI ENGELLEYEN MHP FORMÜLÜ

Altaylı, AKP seçmeninin kayyum kararlarını doğru bulmadığı tespitine hak vermekle birlikte, bu durumun bir cephe değiştirme nedeni olmadığını kaydetti. Süreçteki siyasi mekanizmayı açıklayan Altaylı, AKP'den bu nedenle kaçan bir seçmen kitlesi varsa bile -ki bunun çok fazla olduğunu zannetmediğini ekleyerek- bu kitlenin kayyum kararını eleştiren tavrıyla MHP lideri tarafından toplandığını belirtti. Altaylı, iktidarın Kılıçdaroğlu'ndan beklediğini bulamadığı yönündeki söyleme katılmadığını, aksine eskisinden daha kötü bir Kılıçdaroğlu bulduğunu ve bu durumun cumhurbaşkanı alternatifi aramayan iktidar için bir üzüntü kaynağı olmadığını vurguladı.