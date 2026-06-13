'Gizli formül' kulislere sızdı! İnfaz düzenlemesinde uzlaşılan formül belli oldu

TBMM’ye sunulması beklenen infaz düzenlemesinde “af” yerine şartlı tahliye modelinin öne çıktığı belirtiliyor. Ankara kulislerinde konuşulan formüle göre, düzenlemeden yararlanarak tahliye edilen hükümlüler yeniden suç işlerse, yeni cezalarının yanı sıra eski cezalarının kalan bölümünü de infaz edecek.

12. YARGI PAKETİ'NDE YER ALACAK

Meclis’in yaz tatiline girmesinden önce gündeme gelmesi beklenen düzenlemeye ilişkin çalışmalar sürüyor. Uzun süredir kamuoyunda “af” olarak tartışılan düzenlemenin, klasik anlamda genel ya da özel af niteliği taşımayacağı ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, infaz düzenlemesinin ilk aşamada 12. Yargı Paketi’nde yer alması planlandı. Ancak daha sonra paketten çıkarıldı. Kulislerde konuşulan modele göre düzenleme, belirli şartları taşıyan hükümlüler için bir defaya mahsus uygulanacak.

Düzenlemenin amacı, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak ve hükümlülere topluma yeniden kazandırılma imkânı tanımak olarak değerlendiriliyor. Ancak model, tahliye edilenlere koşulsuz bir serbestlik sağlamayacak.

Buna göre düzenlemeden yararlanarak cezaevinden çıkan hükümlülerin yeniden suç işlememesi temel şart olacak. Tahliye edilen kişi ilerleyen süreçte yeni bir suç işlerse, yalnızca bu suçtan aldığı ceza değil, daha önce infaz edilmeyen ya da yarım kalan cezası da yeniden devreye girecek.

"İKİN ŞANS" VERİLECEKMİŞ

Başka bir ifadeyle hükümlülere “ikinci şans” verilecek. Ancak bu hakkın kötüye kullanılması halinde önceki cezanın sonuçları ortadan kalkmış sayılmayacak.

Örneğin bir yıl hapis cezası bulunan ve düzenleme kapsamında tahliye edilen kişi, daha sonra yeni bir suçtan hüküm giyerse cezaevine döndüğünde hem yeni cezasını hem de önceki cezasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirecek.

Hukuk çevrelerinde bu modelin af değil, geçici ve şartlı bir infaz uygulaması niteliği taşıdığı değerlendiriliyor. Kaynaklar, düzenlemenin “cezasızlık” algısı oluşturmayacak şekilde hazırlandığını belirtiyor.

Düzenlemenin kapsamı, hangi suçları içerip içermeyeceği, kaç kişiyi etkileyeceği ve uygulanma şartları teklifin TBMM’ye sunulmasının ardından netleşecek. İktidar kanadında teknik çalışmaların sürdüğü, düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaştırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.