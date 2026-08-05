Gelecek Partisi'nin fesih kararına kurucusundan tepki: Bildiriyi Davutoğlu'nun hesabından öğrendim

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçen hafta partisinin faaliyetlerine son verildiğini ve aktif siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından, partinin kurucu isimlerinden Selçuk Özdağ sürece tepki gösterdi.

Kararın alınış biçimini eleştiren Özdağ, Haberler.com'a verdiği demeçte parti yönetiminin kendilerini son anda toplantıya çağırdığını belirterek, fesih kararının istişareyle alınmadığını savundu.

Özdağ, "Geçen hafta perşembe hemen alelacele bizi çağırdılar ve dediler ki 'Partiyi feshettik.' Bir bildiri yayınlanıyor. Ben bu bildiriyi de Sayın Davutoğlu'nun sayfasından yayınlandıktan sonra gördüm" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ise geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını ve aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu.

Açıklamasında, 2021artiler arasında ittifak oluşturmak için girişimlerde bulunduklarını ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını belirten Davutoğlu, 2023 seçimlerinden sonra Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile Yeni Yol Partisi çatısı altında Meclis'te temsil etmeye çalıştıklarını ifade etmişti.