Gazeteci Can Bursalı'nın hesabına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "iftira", "hakaret" ile "hükûmeti ve yargı organlarını aşağılama" suçlamaları ile Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı'yı ifadeye çağırmış, Bursalı savcılık ifadesinin ardından aynı gün yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bursalı'nın X hesabına erişim engeli getirildi. Erişim engeline ilişkin kararın gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bursalı'nın X hesabı Türkiye'den erşime engellendi.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Bursalı, savcılık sorgusunda suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında Bursalı'nın X hesabından yaptığı haber ve paylaşımlar da gündeme getirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ve Bartın maden faciasına ilişkin haberleri ile sosyal medya paylaşımları da soruldu.

Savcılığın ardından mahkeme, Bursalı'nın haftada üç gün karakolda imza vermesi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.