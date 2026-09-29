Fon skandalında Nihat Zeybekci iddiası! ‘Ben de mağdurum’ dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon skandalına ilişkin soruşturmanın merkezinde yer alan Tera Yatırım Holding'in, SPK tarafından incelemeye alınan TP2 fonuna AKP'li Nihat Zeybekci'nin ortağı olduğu 4 şirketin de yatırım yaptığı öne sürüldü.

Gazeteci Yiğit Uzun'un iddiasına göre Zeybekci'nin şirketlerinin yatırdığı para içeride kaldı.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'den açıklama geldi.

AKP'Lİ ZEYBEKÇİ'DEN İDDİALARA YANIT

Gazeteci Aytunç Erkin'in aktardığına göre işlemleri doğrulayan Zeybekci, 455 bini aşkın mağdurdan biri olduklarını belirtirken spekülatif hisselerle ilişkilerinin bulunmadığını ifade etti.

Zeybekci'nin iddialara yönelik açıklaması şöyle:

"Doğru, mağdur 455 bin kişiden biriyiz. Ama tek bir spekülatif hisse ile ilişkimiz yok. Bırakın manipülatif hisseleri, normal BIST 30'daki büyük şirketlerde bile bir kuruş hissemiz olmamıştır."