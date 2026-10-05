Fon krizinin ortasında MHP'den 'güçler ayrılığı' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın isimlerden biri olan Feti Yıldız, 'Meraklısına not' başlığı ile yine dikkat çekici bir paylaşım yaptı. 90 milyar dolara ulaştığı söylenen fon vurgunu için TBMM araştırma komisyonuna gerek olmadığını söylemesi ile eleştiri oklarını üzerine çeken Yıldız, kuvvetler ayrılığı ilkesini hatırlattı.

Yıldız, devam eden bir dava süreci için TBMM'de soru sorulamaz görüşme yapılamaz derken Bahçeli'nin de 'yolsuzluğa' karşı mesajını hatırlattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın X paylaşımı şöyle:

"Meraklısına not:

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğunu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğunu unutuyoruz.

Anayasa bakın ne diyor:

“Devam eden bir dava hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru sorulamaz, görüşme yapılamaz ve herhangi bir beyanda bulunulamaz.”

Yargısal faaliyet, kanunla kurulan bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından, hukuki uyuşmazlıkların ve hukuka aykırılık iddialarının özel yargılama usulleri izlenerek çözümlenmesi ve kesin hükme bağlanması faaliyetidir.

Yargı organları bir uyuşmazlığı kesin bir biçimde çözerken, idare organlarının verdiği kararlar kural olarak kesin nitelikte değildir.

Yargısal faaliyetin en önemli unsuru, bir hukuki uyuşmazlığın tüm yönleriyle esastan çözümlenerek karara bağlanması ve bu kararın kesin hüküm niteliği taşımasıdır.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin hatırlattığı gibi:

Milliyetçi Hareket Partisi, yolsuzluklara, rüşvete, yağmacılığa ve kayırmacılığa meydan vermemeyi; bu suçları işleyenlerin de hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasını millî bir vazife olarak görmektedir."