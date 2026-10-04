MHP'li Feti Yıldız'dan 'masumiyet karinesi' vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, son dönemde muhalif belediyelere yönelik düzenlenen operasyonların ardından gündeme gelen "masumiyet karinesi"ne vurgu yaptığı bir paylaşımda bulundu.

"Ceza Muhakemesi Kanununun 2. maddesinde şüpheli, soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişi; sanık ise kovuşturmanın başlamasından itibaren hüküm kesinleşinceye kadar suç şüphesi altında olan kişi olarak tanımlanmıştır." diyen Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Ceza muhakemesi, suça konu fiilin işlenip işlenmediği, işlenmişse failin kim olduğu ve faille eylem arasındaki bağın ne olduğunun tereddüde yer bırakılmaksızın tespit edilerek eyleme uygun hangi yaptırımın uygulanacağı sorularının cevaplandığı ve bu surette maddi gerçekliğe ulaşmanın hedeflendiği bir süreçtir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

"MASUMİYET KARİNESİ VAZGEÇİLMEZ BİR TEMEL HAKTIR"

Bu itibarla, masumiyet karinesi gereğince maddi gerçekliğe ulaşana kadar yani suçu işlediği iddia edilen kişi hakkında verilen karar kesinleşinceye kadar kişinin şüphe altında olması yani suçlu olduğunun kabul edilmemesi ve buna uygun davranılması asıldır.

Masumiyet karinesi hiçbir şart altında sınırlandırılması mümkün olmayan mutlak, vazgeçilmez evrensel bir temel haktır. Bu karineden faydalanacak olan kişinin iradesinden (suçun ikrarı vb.) dahi bağımsız olarak herkesçe uyulması gereken zorunlu çekirdek hak niteliğindedir."