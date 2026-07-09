Fidan: NATO Zirvesi'nde Avrupa-Atlantik güvenliğinin öncelikleri kapsamlı şekilde ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “NATO’nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlenen Zirve’de, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meseleler etraflıca ele alındı" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirveye tüm müttefik ülkelerin lider düzeyinde katılım göstermesinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

NATO'nun dönüşüm sürecine ilişkin tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde gerçekleştirilen zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki temel başlıkların ele alındığını belirten Fidan, "NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa'nın temelleri atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, “7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da ev sahipliği yaptığımız NATO Zirvesi başarıyla tamamlandı. Bu tarihi Zirve’ye tüm Müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir. NATO’nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlenen Zirve’de, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meseleler etraflıca ele alındı. NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa’nın temelleri atıldı. Ülkemizin 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi’ne yeniden ev sahipliği yapmasına imkân sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca zirvenin hazırlık sürecinde yakın çalışma yürüttükleri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarına teşekkür eden Fidan, NATO Ankara Zirvesi'nin Türkiye ve tüm müttefikler için huzur ve güvenliğe katkı sağlamasını temenni etti.