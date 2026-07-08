Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'lerin teslimi gerçekleştiğinde dünya 'Amerika sözünü tuttu' diyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii açısından birçok müttefike kıyasla ilerde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkelerin Ankara'daki zirveye liderler düzeyinde katılım gösterdiğini belirtirken, bu durumu, Türkiye'nin diplomasisinin saygınlığının başka bir ispatı olarak gördüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

"Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO Zirve Toplantımızı başarıyla tamamladık. Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir.

Bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefike kıyasla hayli ilerdeyiz. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak etti. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz.

Avrupalı müttefiklerin sorumluluk üstleneceği, adil külfet paylaşımıyla askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği NATO'nun temellerini Ankara'da attık. NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. On yıllardır NATO'nun güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir.

Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz.

"NATO'YA SAVAŞ SANATIMIZI DA KAZANDIRDIK"

NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca jeostratejik konumumuzu değil 2 bin yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık. (NATO) İttifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda elini taşın altına koyan gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk.

Göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kuvvet ve kudrete sahiptir.

İttifak'ın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde, adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız.

"NATO BİRBİRİNE BAĞIMLI ÜLKELERİN DEĞİL, BİRBİRİNE GÜÇ KATAN MÜTTEFİKLERİN İTTİFAKI OLMALIDIR"

Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlayıcı olmalı, gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım; NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır. Müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler devam ediyor. Bunların bir an önce kaldırılması gerekiyor.

İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ SALDIRILARI

(İsrail'in bölgedeki saldırıları) Kendi güvenliğini, bölgenin istikrarsızlık içinde olmasında görenler en küçük barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor.

Bölgemizin şu anda ne yeni bir gerilime ne yeni çatışmaya tahammülü var. İnsanlık olarak hava gibi, su gibi barışa, huzura, istikrara ihtiyaç duyuyoruz.

F-35'LERİN TÜRKİYE'YE TESLİMİ

(F-35 tedariki) İki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Sayın Trump, F-35 konusunda Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşım içinde. İnşallah, F-35'lerin Türkiye'ye tesliminde, tüm dünya 'ABD sözünü tuttu' diyecek.

Çelik Kubbe Projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bilek güreşidir. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde Çelik Kubbe var.

Miçotakis ile Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi paylaşıyorum. Açık ve net söyleyeyim ki sorunu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir."

İSRAİL VE YUNANİSTAN'IN AÇIKLAMALARINA YANIT: BENİM DÜNYAMDA YERİ YOK

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 tedarikine ilişkin açıklamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Miçotakis böyle bir yanlışa düşmemeliydi. Zira biz Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına, 'Niçin bunları aldın veya neden bunları alıyorsun?' diye bir düşünce sarf ettik mi? Hayır, halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında tabi alma hakkına da sahiptir. Tabi bizler de bunların görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleri ile yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz." dedi. (AA)