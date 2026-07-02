Hakan Fidan: F-35 yasağının kaldırılması için siyasi irade var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN TÜRK’te Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye-ABD ilişkileri, CAATSA yaptırımları ve F-35 programına dönüş süreci hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir irade oluştuğunu belirterek, Türkiye’nin son dönemde üstlendiği yapıcı ve istikrar sağlayıcı rolün Washington’da da görüldüğünü söyledi.

“Birçok konuda Türkiye’nin ne kadar yapıcı, istikrarlaştırıcı bir rol oynadığını herkes görüyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel ölçekte büyük yük taşıyan bir ülkenin, Türkiye gibi ortaklara güvenmesi için önemli nedenler ortaya koyuyor.”

“F-35 SATIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI KOLAY BİR KONU”

Fidan, F-35 satış yasağının kaldırılmasının CAATSA sürecine kıyasla daha kolay bir başlık olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“F-35 satış yasağının kaldırılması daha kolay bir konu. CAATSA’dan sonraki aşamanın bu olacağını düşünüyorum. Ancak programa geri dönüş, konsorsiyumun karar almasıyla mümkün olacak.”

“KARAR VE MÜJDE VERİLMİŞTİR”

Bakan Fidan, Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunda hem Ankara hem Washington’da siyasi irade bulunduğunu vurguladı.

“Bizim aldığımız şeyin verilmemesi bir tavırdırİki lider de, iki ülke de bunun kalkmasını istiyor. Bunun kararı ve müjdesi verilmiştir. Sadece yapılması gereken işlemler kaldı.”

NATO SÜRECİNE ATIF YAPTI

Fidan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreçlerinde yaşanan pazarlıkların bazı sorunların çözümünde etkili olduğunu da belirtti. Fidan “İskandinav ülkelerinin NATO’ya girişinde bazı meseleleri çözdük, kimini de başka adımlarda çözdük.” sözleriyel ifade etti.

Fidan, NATO zirvesinin tarihi niteliğini de vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin dünyadaki rolünü yeniden tasarladığını vurguladı. Bu dönemde yükselen aktörler ve sermayenin yeniden dağılımının NATO için kritik durumda olduğunu belirtti.

"İSRAİL BİZİM DEĞİL DÜNYANIN SORUNU"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik bir saldırganlıkta bulunma ihtimaline dair de konuştu. İsrail'in uluslararası toplumdan dışlandığını belirten Fidan şunları dile getirdi:

"İsrail yok edici tarzına yeni bir düşman arıyor. Kavga bizim işimiz, problem yok. Ama İsrail sadece bizim değil dünyanın sorunu. Bunlar insanlığın ortak sorunudur. Hangi sistemden yaklaşırsanız yaklaşın bu adamları taşıyacak bir durum yok. Ben bunlara karşı ses çıkaran tek ülke ben olabilirim ama herkes adına ben konuşacaksak ticari yaptırımları birlikte yapacağız. Burada bir duruş sergilemek gerek. İsrail vicdani bir yük gibiydi ama o toleransın kalktığını görüyoruz. "