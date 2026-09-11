Erdoğan: Bu can bu tende oldukça koşturmaya devam

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de katıldığı toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Mahkemenin mutlak butlan kararının sonrasında CHP ile YENİ Parti arasında çıkan tartışmalara göndermede bulunan Erdoğan, "Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz." dedi.

Erdoğan Rize'de toplu açılış törenine katıldı. (11 Eylül 2026)

"BAŞKALARI SABAH AKŞAM BİRBİRLERİYLE KAVGA EDEBİLİR, TARTIŞABİLİR, DİDİŞEBİLİR"

"Şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir." diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

"BU CAN BU TENDE OLDUĞU MÜDDETÇE..."

"Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser ve hizmet siyaseti var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var." diyen Erdoğan'ın dikkat çeken ifadeleri şöyle:

"Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var.

Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkârlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor, aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenabıallah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz."