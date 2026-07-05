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Erbakan'dan FSM'nin ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırılmasına tepki: Siyonizm destekçilerine şirin gözükmek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin bağımsızlık gününde FSM Köprüsü'nün Birleşik Devlet Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırılmasına tepki gösterdi.

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Erbakan'dan FSM'nin ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırılmasına tepki: Siyonizm destekçilerine şirin gözükmek
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ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ABD bayrağının renkleri ile ışıklandırılmasına Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan tepki gösterdi.

ABD'de Trump yönetiminin Gazze'de soykırım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iyi ilişkiler içerisinde olmasını hatırlatan Erbakan, "Siyonizmin en büyük hizmetkarı olan ABD Yönetimi’ne şirin gözükmek için dün akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ışıklandırmasını ABD bayrağının renkleriyle yapan zihniyeti kınıyoruz." dedi.

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"SİYONİZM DESTEKÇİLERİNE ŞİRİN GÖZÜKMEK"

ABD'nin Irak'ı işgalinde 1 milyon sivilin katledildiğini de hatırlatan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın sosyal medya hesabından gösterdiği tepki şöyle:

"Irak’ta 1 milyon sivilin öldürülmesine doğrudan ve dolaylı şekilde neden olan, Gazze’de 100 bin masum insanın İsrail tarafından katledilmesine en büyük desteği veren ve son olarak İran’da hastaneleri ve okulları vurarak katliam yapan, Siyonizmin en büyük hizmetkarı olan ABD Yönetimi’ne şirin gözükmek için dün akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ışıklandırmasını ABD bayrağının renkleriyle yapan zihniyeti kınıyoruz."

Erbakan'dan FSM'nin ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırılmasına tepki: Siyonizm destekçilerine şirin gözükmek - Resim : 2
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın X paylaşımı (5 Temmuz 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi ABD Trump
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