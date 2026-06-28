Genç CHP üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi: İmamoğlu'ndan taziye mesajı
CHP'nin tutukluluk hali devam eden cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Üyesi Suzan Rüya Balçık’ın vefatının haberinin ardından taziye mesajı paylaştı.
CHP'nin tutukluluk hali devam eden cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Üyesi Suzan Rüya Balçık’ın vefatının haberinin ardından taziye mesajı paylaştı.
CHP Gençlik Kolları Üyesi Suzan Rüya Balçık’ın bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Önceki dönem CHP Beylikdüzü Çocuk Meclisi Başkanlığı görevini üstlenen Balçık'ın acı haberi yol arkadaşlarını yasa boğdu. Acı haberin ardından CHP'nin tutukluluk hali devam eden cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüsünü dile getiren bir taziye mesajı paylaştı.
''VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM''
İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Beylikdüzü Belediye Başkanlığım döneminde belediyemizin çocuk meclisi başkanı olan, Beylikdüzü gençlik örgütümüzün parlak siyasetçi adayı Suzan Rüya Balçık kardeşimizin vefatını üzüntüyle öğrendim.
Sevgili Rüya’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Beylikdüzü örgütümüze başsağlığı diliyorum."
EKREM KARA DUYURMUŞTU
CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Ekrem Kara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Gençlik Kolları Üyesi Suzan Rüya Balçık’ın elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kara paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
"Beylikdüzü Gençlik Kolları üyemiz, değerli kardeşimiz Suzan Rüya Balçık’ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Kıymetli yol arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Gençlik örgütümüzün başı sağ olsun."