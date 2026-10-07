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DEM Parti'den seçim ittifakı açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Halk TV'den Deniz Bayramoğlu'nun seçim ittifakı iddiaları sorusunu yanıtladı. Bakırhan, "Figen Yüksekdağ'ın ne yapacağını insanlar tahmin etmiyorsa, onların sorunudur" dedi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halk TV'de Gün Doğarken programında Deniz Bayramoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Bayramoğlu, Eşbaşkan Bakırhan'a Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün DEM Parti ile CHP arasında ittifak iddiasını sordu. Bayramoğlu, "Bunun bir maddi gerçekliği var mı, yoksa sadece bir fikir mi?" dedi.

DEM Parti'den seçim ittifakı açıklaması - Resim : 1

Bakırhan, "Serhat bölgesi gazetecileri yapıyor ama, ilginç ben de ilk defa duydum. Sayın Övür amiyane tabirle, doğru söylemiyor diyeyim. Hâlâ gündemimizde seçim bile yok. Kimle ne yapacağımızı tartışmamışız. Ki bu konuda pratiklerimiz ortada. Dolayısıyla nereden üretmiş çok bilmiyorum ama doğru değil" diyerek yanıtladı.

Bayramoğlu'nun DEM Parti'nin seçim dönemi ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna ise partisinin zaten bir ittifaklar bütünü olduğunu hatırlatan Bakırhan, "Figen Yüksekdağ'ın kimle işbirliği ve ittifak yapacağını ben size soruyorum, siz bence bunun üzerinde yoğunlaşın" dedi.

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Bakırhan konuya ilişkin şunları söyledi:

"İttifak yapan, işbirliği yapan bir gelenekten geliyoruz. Bakın DEM Parti 6 tane siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu bir çatı partisidir. Altısı da devrimci, demokratik, sosyalist zeminden geliyor. Şimdi gerçekten, yani DEM Parti ne zannediliyor bilmiyorum... Yani devrimci, sosyalist mücadele veren partiler kiminle nasıl yürüyeceğini, herhalde sanırım herkes tahmin etmeli.

Yani Figen Yüksekdağ'ın ne yapacağını insanlar tahmin etmiyorsa, onların sorunudur yani. Cezaevindeki duruşu, ne bileyim, mücadelesi... Gerçekten o inançlı, kararlı, demokratikleşme yönündeki iradesinin kimle işbirliği ve ittifak yapacağını ben size soruyorum, siz bence bunun üzerinde yoğunlaşın."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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