DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ çağrısı: Serbest bırakılmalılar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6-8 Ekim olaylarının 12. yıl dönümünde, “6-8 Ekim bütün boyutlarıyla aydınlatılmalı; yaşamını yitiren yurttaşlarımızın failleri açığa çıkarılmalı, adalet sağlanmalıdır” dedi. Hatimoğulları, Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş için tahliye çağrısında bulundu.

TAHLİYE ÇAĞRISI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6-8 Ekim 2014’te yaşanan olayların yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olayların aydınlatılmasını isteyen ve Kobani davasındaki yargılama sürecini eleştiren Hatimoğulları, şunları kaydetti:

“Hakikatin üzerindeki örtü 12 yıldır kaldırılmayı bekliyor...

Yıllardır aynı çağrıyı yapıyoruz: 6-8 Ekim bütün boyutlarıyla aydınlatılmalı; yaşamını yitiren yurttaşlarımızın failleri açığa çıkarılmalı, adalet sağlanmalıdır.

Hukuki meşruiyetten yoksun, göstermelik bir yargılamadan ibaret olan Kobanî Kumpas Davası’yla yıllardır haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, MYK üyelerimiz ve bütün arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmalıdır.”

(ANKA)