"Selahattin Demirtaş ne zaman çıkacak?" sorusuna Selçuk Mızraklı'dan manidar yanıt

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile beraber 7 yıl aynı koğuşta yatan Diyarbakır Büyükşehir eski Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Demirtaş'ın ne zaman çıkacağı ve aktif siyasete geri dönüp dönmeyeceği yönündeki soruları yanıtladı.

MIZRAKLI'DAN MANİDAR YANIT

Mızraklı, Demirtaş'ın ne zaman tahliye edileceği sorusuna manidar bir yanıt verdi.

"Milyon dolarlık soru’ diyorlar ya. Sizin sorunuz da milyon dolarlık soru gibi oldu. ‘Türkiye’de bunu bilebilecek kim var’ derseniz, belki bir kişi üzerine hepimiz spekülasyon yapabiliriz. Ama onun ötesinde kimsenin bilebilmesi, yorumlayabilmesi mümkün değil."

"AKTİF SİYASETE DÖNECEK Mİ?"

Demirtaş, cezaevinden yazdığı bir mektupta aktif siyaseti bıraktığını söylemişti. Mızraklı'ya Demirtaş'ın siyasete geri dönüp dönmeyeceği de soruldu. Mızraklı bu soruya vekaleten yanıt vermenin mümkün olmadığı cevabını verdi.

"Bu tür şeylerin vekaleten nakli söz konusu değildir. Bir de hakikaten de siyasetin etiğine de uygun düşmez. Bizim o birlikte kalarak yaratmış olduğumuz değerlere de aykırıdır. Bunu söyleyeyim."

"İÇERİDE TUTMA GAYRETİ VAR"

Medyascope'dan Ferit Demir'in haberine göre Mızraklı, Demirtaş ve siyasetçilerin suç işledikleri için değil, denge değiştirici olacağı düşünüldüğü için tutuklu olduklarını söyledi.

“Denge değiştirici olacağını düşündükleri kişileri içeride tutmak istiyorlar. Bizleri niye içeriye koydular? Bizler suçlu olduğumuz için girmedik. Bizim üzerimize iftira üreten birileri nerelerden çıkıp da geldi? Bütün bu hikâyeye baktığımız zaman biz, barış, demokratik çözüm diye o gün de ısrarla söylüyorduk. O gün bunları söylerken bizi içeriye koyanlar, bugün söylediklerimizi pratikleştiriyor. Alparslan Türkeş’in 12 Eylül dönemi için bir lafı vardı, ‘Bizler içerideyiz, fikirlerimiz iktidarda’ diye. Barış noktasında bizim o gün söylediklerimiz bugün cari durumda.”

"10 YILDIR İÇERİDE AMA TESLİM OLMADI"

Mızraklı, Demirtaş'ın 10 seneden bu yana tutuklu olduğunu ama teslim olmadığını ifade etti.

"Eskiden ‘Selahattin Demirtaş sazdan başka bir şey çalmadı’ derdik. O sazdan başka bir şey çalmadı ama 10 yıldır içeride olmasına rağmen teslim de olmadı. Kendisine dayatılan o çürütme veya koparma tehdidine de hiç kulak asmadan dışarıyla türlü türlü buluşma yolları seçti. Bu bazen romanda geçen bir paragraf olur. Bu bazen bir resme motiflenmiş bir umut olur. Bu bazen sazın tellerinden namesini bulan, oradaki güfte olur, beste olur. Yani siyaset sadece siyasal partinin içinde de yapılmaz."