DEM Parti'den Çankaya operasyonuna tepki: Hüseyin Can Güner'in yeri gözaltı odası değil makamıdır

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonu "irade gasbı" olarak nitelendirdi.

Bakırhan, "Hukuka aykırı irade gasplarına bir yenisi daha eklendi. Çankaya Belediyesi'ne torba iddialarla şafak vakti baskınlar düzenleniyor. Türkiye'nin en büyük belediyelerinden birini yeni bir yargı ve siyasi operasyon sarmalına sokmak, kenti yönetilemez hale getirmek mi?" ifadelerini kullandı.

Seçilmiş iradeye yönelik müdahalelerin daha önce kayyım uygulamalarında da görüldüğünü savunan Bakırhan, "Bu operasyonlar hukuki değil siyasidir; derhal durmalıdır. Hüseyin Can Güner'in yeri gözaltı odaları değil, Çankaya halkının kendisine emanet ettiği çalışma odasıdır." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da operasyonun yerel demokrasiyi hedef aldığını belirtti. Hatimoğulları, iktidarın yıllardır kayyımlar, gözaltılar ve siyasi operasyonlarla yerel demokrasiyi hedef aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Yıllardır kayyımlarla, gözaltılarla ve siyasi operasyonlarla yerel demokrasiyi hedef alan iktidar, bu anlayışta ısrarını sürdürüyor! Çankaya Belediyesi’ne yönelik operasyon ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in gözaltına alınması, halkın iradesini yargı eliyle kuşatma siyasetinden başka bir şey değildir. Bir belediyeden diğerine uzanan bu kuşatma derhal son bulmalıdır."