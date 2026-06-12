Son Dakika | Fatoş Pınar Türker'in çıplak aranma iddiası hakkında soruşturma! İki müfettiş görevlendirildi

İBB davasında tutuklu yargılanan eski Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in “çıplak arama” beyanı sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iddiaları daha önce kesin bir dille reddetmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine idari soruşturma başlattı.

Bakanlık, iddiaların tüm yönleriyle incelenmesi için Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla iddiaları incelemek amacıyla soruşturma… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 12, 2026

Bakanlığın soruşturma kararı, daha önce yapılan iki resmi açıklamayı da akıllara getirdi.

Çünkü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Türker’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Başsavcılık, çıplak arama iddiasının “tamamen asılsız” olduğunu savunmuş, Emniyet ise gözaltı sürecinde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama olmadığını bildirmişti.

Böylece bir yanda iddiaları kesin biçimde reddeden iki resmi açıklama, diğer yanda iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendiren bakanlık kararı ortaya çıktı

BAŞSAVCILIK 2025'TEKİ AÇIKLAMASINI PAYLAŞMIŞTI

Fatoş Pınar Türker’in duruşmadaki beyanlarının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında yaptığı açıklamayı yeniden paylaştı. Açıklamada, Türker’in kuruma kabulü sırasında işlemlerin mevzuata uygun yapıldığı savunuldu.

Başsavcılığın hesabından yeniden paylaştığı 2025 tarihli paylaşımı şöyleydi:

"İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/03/2025 tarih ve 2025/267 sorgu sayılı kararıyla Rüşvet Almak suçundan tutuklanan Fatoş Pınar Türker, aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kabul edilmiştir. Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker'in depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı yönünde iddialara yer verildiği görülmüştür. Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır. Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir. Saat 18.01'de başlayan arama işlemi 18.02'de tamamlanmış; düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun "herhangi bir zararının ya da şikâyetinin bulunmadığı” hususu açıkça tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

EMNİYET DE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Türker’in gözaltı sürecine ilişkin iddialarının ardından açıklama yaptı. Emniyet, gözaltı ve adli işlem süreçlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan asılsız iddialara ilişkin kin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlarda, İBB iştiraki Medya A.Ş. Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunduğu süre içerisinde maruz kaldığını iddia ettiği uygulamalara ilişkin beyanlarına yer verilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri; Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir. Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

TÜRKER NE ANLATMIŞTI?

İBB davasının 47. duruşmasında hakim karşısına çıkan Fatoş Pınar Türker, cezaevine giriş sürecinde çıplak aramaya maruz bırakıldığını söyledi. Türker, yaşadıklarını mahkemede şu sözlerle anlattı: