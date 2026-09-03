CHP'den istifa edip bağımsız kalmıştı: Meclis üyesi AKP'ye katıldı

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde CHP'den ağustos ayında istifa ederek bağımsız üye olan Öznur Aksoy, AKP saflarına katıldı.

ÖZNUR AKSOY AKP'YE KATILDI

CHP'den istifa ederek bağımsız üye olan Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Öznur Aksoy'un AKP'ye katıldığı öğrenildi. Aksoy'un AKP'ye geçmesiyle mecliste parti üye sayıları şöyle oldu:

AKP 15, CHP 13, DSP 4, MHP 3, Bağımsız 2

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Öznur Aksoy, geçtiğimiz 13 Eylül 2025'te yapılan şafak operasyonuyla tutuklanan meclis üyelerinin istifa etmesinin ardından liste sıralamasından Bayrampaşa Belediyesi CHP meclis üyesi olmuştu. CHP'ye yapılan mutlak butlan kararı sonrasında, Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye tüm meclis üyelerinin geçeceği yönündeki beklentilere rağmen, CHP'den ilk istifa Öznur Aksoy'dan gelmişti. Aksoy, partisinden istifa ederek bağımsız üye olmuş ve "Etik ve ahlaki değerleri olmayan, birlik ve bütünlüğünü sağlayamayan partiden istifa ettim. Şu anda bağımsızım" açıklamasını yapmıştı. Aksoy açıklamadan sonra AKP'ye katıldı.