Özgür Özel'e atılan iftiraya Mahmut Tanal fena patladı! O vekillere demediğini bırakmamış

CHP milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubunda "haram araç" tartışması çıktı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, WhatsApp grubunda duruma sert tepki gösterdi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal kararı verildi. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu tedbiren yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirildi.

Mahkemenin kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandı. Parti genel merkezi polis eşliğinde tahliye edildi.

Açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Kurultay ne zaman yapılacak?” sorusuna, “Tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz” yanıtını verdi.

İKİ ARAÇ SATILIĞA ÇIKARILDI

Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'nun ekibi, CHP Lideri Özgür Özel döneminde partiye tahsis edildiğini iddia ettikleri iki aracı bina önüne bıraktı.

Araçların üzerine “Satılık haram araç” yazıları asılırken, bir araçta “Müteahhit Aziz’den satılık haram araç”, diğerinde ise “Havlucu Belediye Başkanı’ndan satılık haram araç” ifadeleri yer aldı. Araçların plaka bölümlerinde ise “Özkan Yalım” ve “Aziz İhsan Aktaş” isimlerinin yazıldığı görüldü.

'KILIÇDAROĞLU KULLANDI'

Söz konusu görüntülerin ardından CHP Lideri Özgür Özel'in kurmayı Özgür Karabat'tan açıklama geldi. Açıklamada, araçların parti bütçesiyle satın alındığı ve geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun Aziz İhsan Aktaş’a ait olduğu öne sürülen zırhlı aracı yaklaşık 1,5 yıl kullandığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu ekini, Karabat'ı yalanlayamadı. Araçların sembolik olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ağız değiştirdi.

ATILAN İFTİRAYA DUYAN TANAL FENA HAŞLADI

Genel Merkez önünde sergilenen ve üzerlerine “Satılık haram araç” yazıları asılan araçlar, milletvekilleri arasında sert tartışmaya neden oldu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubunda duruma tepki gösterdi.

Tanal’ın açıklamalarına, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Kılıçdaroğlu’na yakın bazı milletvekilleri tarafından yanıt verilmesi üzerine tansiyon yükseldi.

Tartışmanın küfürleşmeye kadar varması üzerine CHP milletvekillerinin bulunduğu grubun kapatıldığı öne sürüldü.

