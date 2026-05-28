Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ilk AKP ile bayramlaştı

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma trafiği başladı. Bayramlaşma programı kapsamında en dikkat çekici buluşma, AKP ve CHP heyetleri arasında gerçekleşti.

"Mutlak butlan" kararının ardından yeniden koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyeti, AKP Genel Merkezi’nde ağırlandı. Aynı dakikalarda AKP heyeti de CHP Genel Merkezi'nde ağırlandı.

AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, bayramların birlik ve kardeşlik için büyük bir fırsat olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Farklı düşünebiliriz ama önemli olan memleket sevgisini hissetmek. Meclis’te her zaman karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesindeyiz. Hepimizin tek bir gayesi var; ülkemize hizmet etmek. Dünyanın geneline, coğrafyamıza baktığımız zaman Türkiye’nin güçlü olması gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Kuzeyimizde, doğumuzda, güneyimizde sürekli ihtilaflar ve savaşlar var. Dolayısıyla ancak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde ülkemizi ayakta tutabiliriz."

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise siyaset kurumunun ayrıştırıcı olmaması gerektiğine dikkat çekerek parlamentodaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı:

"Gönül isterdi ki bu bayram gününde emekli daha çok ikramiye alabilseydi, kurban kesebilseydi; kadınlarımız ve çocuklarımız daha huzurlu bir bayram geçirebilseydi. Farklı pencerelerden baksak da hepimizin gayesi vatandaşın huzur ve refah içinde yaşamasıdır. Bu sorunların çözümü ve ülkenin refahı için her zaman aynı masada hep beraber oturabiliriz.

'KEMAL BEY İLE HUKUKUMUZ VAR'

CHP heyeti adına Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarının iletilmesi üzerine AKP'li Kurt, eski SSK başmüfettişi olduğunu belirterek, "Kemal Bey de genel müdürlüğümüzü yapmıştı, oradan bir hukukumuz var. Yeni yönetiminiz de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.