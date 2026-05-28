Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'butlan' tepkisi: Artık hemşehri değiliz

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararına imza attı.

Karar kapsamında, kurultayda genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu "tedbirli" olarak yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirildi. Mahkemenin kararı siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, CHP Genel Merkezi’nde de hareketli saatler yaşandı. Karar sonrası genel merkez binası polis eşliğinde tahliye edildi.

Kararın ardından peş peşe tepkiler geldi. Tepki gösteren isimlerden biri de Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal oldu. Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu’na sert ifadelerle yüklendi.

'ARTIK HEMŞEHRİ DEĞİLİZ'

Köksal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanı… Bendeniz, büyük dedenizin memleketi ve Kuvay-i Milliye’nin Garp Cephesi Karargâhı Akşehir’in Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal… CHP İlçe örgütünde uzun uzadıya gündeme dair görüşlerimi açıkladım ve sosyal medyada da yayınlandı. Size sadece şunu söylemek isterim: Soy bağınız Akşehir’de medfun olan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri’ne dayanıyor olabilir ama Akşehir Şehremini olarak ifade edeyim ki artık siz hemşehrimiz değilsiniz. Siz hâlâ bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz. Hayırlı akşamlar.”