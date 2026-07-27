CHP Erzincan'da deprem: Örgüt üyeleri ve belediye başkanları istifa etti

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'den istifalar sürüyor. CHP Erzincan İl Başkanı Cevdet Ersoy, Merkez İlçe Başkanı Ali Aras, Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay, Mollaköy Belediye Başkanı Cihangir Kaya, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile diğer bazı il ve ilçe teşkilatı yöneticileri CHP'den istifa etti.

CHP ERZİNCAN'DA TOPLU İSTİFA

Belediye Meclis Üyeleri Dilan Deniz Han ve Birsel Gürbüz, İl Genel Meclis Üyesi Kemal Çelik ve İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karip CHP'de kalmayı tercih ederken istifa edenlerin, Özgür Özel'in Genel Başkan olduğu YENİ Parti'ye katılacakları öğrenildi.

"İRADEYE DÜŞEN İPOTEGİ KIRMAYA GELİYORUZ"

CHP Erzincan İl Başkanı Cevdet Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada CHP'deki sürecin parti içi demokrasiye zarar verdiğini savunarak, "CHP'nin tarihsel mirasına, üyelerinin iradesine ve değişim talebine yönelik hukuki ve siyasi vesayet müdahalesi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." dedi.

Parti içindeki tasfiye sürecinin iktidarın söylemleriyle örtüştüğünü vurgulayan Ersoy, "Atatürk'ün emaneti olan baba ocağı sadece binalardan ibaret değildir. Baba ocağı halkın umududur, değişim iradesidir." şeklinde konuştu.

"BU BİR KOPUŞ DEĞİL"

YENİ Parti'nin kuruluş gerekçesine de değinen Ersoy, hareketin bir ayrılık değil, "milletin iradesini yeniden ayağa kaldırma hamlesi" olduğunu belirtti. Açıklamada, Özgür Özel liderliğinde başlatılan yeni siyasi hareketin; yargı eliyle dizayn edilmiş muhalefeti reddettiği, seçilmiş il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarının iradesini savunduğu ve halkın vicdanını esas aldığı savunuldu.

Ersoy, "Gücümüzü mahkeme koridorlarından değil, meydanlardan, fabrikalardan, tarlalardan ve üniversitelerden alıyoruz. Değişim durmayacak, halkın iradesi engellenemeyecek." sözleriyle açıklamasını tamamladı. (ANKA)