ÇHD'den NATO operasyonları raporu: Darp, tecrit ve hak ihlalleri gündemde! 84 tutuklu var

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu tarafından yayımlanan rapor, NATO Zirvesi öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında avukatların da bulunduğu 84 kişinin tutuklandığını ve bu süreçte ciddi hak ihlallerinin yaşandığını ortaya koydu.

Raporda, gözaltı işlemleri esnasında evlerin kapılarının kırılarak girildiği, uykularında darp edilen kişilere fiziksel şiddet uygulandığı ve tutukluların sevk süreçlerinde sivil polislerin saldırısına uğradığı yer aldı.

TUTUKLAMALAR VE CEZAEVİ DAĞILIMI

15 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul merkezli soruşturmalar kapsamında tutuklanan 84 kişinin cezaevlerine göre dağılımı şu şekilde belirtildi:

Marmara (Silivri) 2 No'lu L Tipi: 33 kişi

Bakırköy Kadın Kapalı: 28 kişi

Ankara: 15 kişi

Eskişehir: 3 kişi

Marmara (Silivri) 6 No'lu L Tipi, Diyarbakır Kadın Kapalı, Denizli T Tipi, Kilis E Tipi ve Muğla E

Tipi: Her birinde 1 kişi.

"GÖZALTI VE SEVK SÜREÇLERİNDE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULANDI"

Raporda, operasyonlar sırasındaki fiziksel şiddetin yanı sıra adliye çıkışlarında ters kelepçeli durumdaki kişilere sivil polisler tarafından saldırıldığı iddiaları yer aldı.

Ayrıca, Metris Hapishanesi'nde girişlerde "zorla ayakkabı çıkarma" uygulamasına teşebbüs edildiği, Marmara 2 No'lu Hapishanesi'ne götürülenlere ise ilk 2 gün boyunca içme suyu verilmediği kaydedildi.

"BAKIRKÖY HAPİSHANESİ'NDE TEMEL HAKLARA ERİŞİM ENGELLENDİ"

Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ndeki kitap ve yayın alımlarının sadece "tekli ayların ilk haftasında" yapılması nedeniyle Temmuz ayında tutuklanan kadınlara Eylül ayına kadar kitap verilmediği belirtildi. Bununla birlikte revir ve hastane sevklerinde sorunlar yaşandığı, gözlüklerin verilmediği ve hayati ilaçların yazdırılmasının engellendiği ifade edildi.

Kronik rahatsızlığı bulunan bir tutuklunun ürtiker aşısının, ancak kamuoyu baskısı kurulduktan sonra yapılabildiği açıklandı.

"EĞİTİM HAKKI İHLAL EDİLİP AĞIR HASTA TUTUKLULAR YENİDEN TUTUKLANDI"

Marmara 2 No'lu L Tipi Hapishanesi'nde, İHD'nin ağır hasta listesinde bulunan ve daha önce beraat etmiş bir kişinin yeniden tutuklandığı bildirildi. Ayrıca Haziran ayındaki operasyonlarda tutuklanan bir öğrencinin, üniversite sınavına giriş hakkının idarenin "ayarlayamayız" gerekçesiyle engellendiği aktarıldı.

"TECRİT DAYATMASINA KARŞI SÜRESİZ AÇLIK GREVİ BAŞLATILDI"

Marmara 6 No'lu L Tipi Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede tutulan bir tutuklunun, hücre cezası olmamasına rağmen günde 22 saat boyunca 8,2 metrekarelik alanda tecrit edildiği kaydedildi.

Mahrem alanlarının 24 saat kamerayla izlenmesine ve izolasyona karşı tutuklunun 14 Temmuz 2026 itibarıyla süresiz açlık grevine başladığı belirtildi.

İdarenin, grevdeki tutuklunun B1 vitamini, şeker ve bitki çayı gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasına engel olduğu da raporun detayları arasında yer aldı.