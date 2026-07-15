NATO zirvesi bitti çilesi bitmedi! TEMA gönüllüleri cezaevinde sırayla yerde uyuyor

Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi biyoçeşitlilik gezisinden dönerken "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan 55-75 yaş arası 10 TEMA Vakfı gönüllüsü, Sincan Cezaevi'nde ranzaya çıkamadıkları için sırayla yerde uyuyor. Cezaevinde mide kanaması geçiren tutukluların olduğu süreçte, ilerleyen yaşlarına rağmen cezaevinde tutulan kadınların bakıma muhtaç ailelerine nerede oldukları söylenemiyor.

RANZAYA ÇIKAMIYOR DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK YERDE YATIYORLAR

Sözcü'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alınan ve yaşları 55 ile 75 arasında değişen 10 çevreci kadın, Sincan Cezaevi'nde 6 kişilik koğuşta kalıyor. Koğuşta üç ranza bulunuyor ancak tutuklular yaşları, denge problemleri ve kronik rahatsızlıkları sebebiyle üst katlara çıkamıyor. Üstte kimse yatamadığı için ranzalardan bir yatağı yere indiren TEMA gönüllüleri, dönüşümlü olarak yerde yatıyor. Çevrecilerin avukatı Süleyman Çetin, müvekkillerinin yaşadığı sağlık sorunlarını aktarırken, "Müvekkillerim TKP/ML’nin adını bile bilmiyor, ismini dahi telaffuz edemiyorlar" açıklamasını yaptı.

STRESTEN MİDE KANAMASI GEÇİRDİ

Tutuklulardan Gamzeli Sorgun Seren, cezaevinde stresten mide kanaması geçirdi ve tedaviye ihtiyacı var. Dışarıda kartvizit, tanıtım ve reklam işleri yaptığı kendi iş yeri bulunan Seren'in işletmesi, tutuklanmasının ardından tamamen kapandı. Seren, tutuklanmadan önce 92 yaşındaki ağır işitme engelli babasının bakımını da tek başına üstleniyordu. Babasının prostat iğnesini sürekli kendisi yapan Seren'in yokluğunda, babası sürekli "Kızım nerede?" diye soruyor. Arkadaşları ise durumu gizlemeye çalışarak babaya "Tatilde" yanıtını veriyor. Seren'in arkadaşları, kızının sesini taklit ederek telefonda babasına "Babacığım ben tatildeyim, yakında döneceğim" demek zorunda kalıyor.

"ŞÜKREDİYORUM Kİ ANNEM VE BABAM ALZHEİMER"

Aynı dosyadan tutuklu bulunan Fatma Didem Genç’in ise hem annesi hem de babası Alzheimer hastası. Avukat Çetin, Genç'in kendisine ilettiği sözleri şu şekilde aktardı:

“Bana ‘Avukat Bey, dua ediyorum, şükrediyorum ki annem de babam Alzheimer. Çünkü ben çıktığımda bu yaşananları hatırlamayacaklar. Hafızalarında bunlar olmayacak’ dedi.”

JANDARMANIN BİLE "BURADA NE İŞİNİZ VAR?" DEDİĞİ GÖZALTI SÜRECİ

TEMA gönüllüsü grubun tutuklanma süreci, katıldıkları biyoçeşitlilik gezisinden dönerken bir benzinlikte mola vermeleriyle başladı. Mola verilen bölgede aynı anda maden işçileri eylemdeydi. Çevrecileri taşıyan otobüsler 3 kez kimlik kontrolünden geçirildi. Dosyada somut bir delil bulunmadığını ve büyük bir adli hata yapıldığını belirten Avukat Süleyman Çetin, karakoldaki süreci aktarırken ifadeyi alan jandarmanın bile çevrecilere "Sizin burada ne işiniz var?" diye şaşırdığını ifade etti.