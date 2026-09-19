Butlancıların İstanbul manevrası: Gürsel Tekin'in görevden alınmasını Genel Merkez istemiş!

Butlan CHP'sinin, Yargıtay'daki temyiz başvurusunu geri çektiği gün Gürsel Tekin'in görevine son verilmesini istediği ortaya çıkarken; YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mahkeme kararındaki "istifa" ifadesine ateş püskürdü. Çelik, "Hakim yaşanan sürecin ne olduğunu ya bilmiyor ya da özellikle çarpıtıyor. Ben istifa etmedim, üyelik kaydımı sildiler" dedi.

Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Çelik, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin açıkladığı kararın zamanlamasına ve içeriğine sert tepki gösterdi. Kararın, Özgür Özel öncülüğünde Yargıtay'daki butlan kararına yapılan itirazın geri çekildiği günle aynı tarihe denk geldiğini vurgulayan Çelik, mahkeme metninde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"KARARDA KORKUNÇ BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ VAR"

Mahkeme kararında, görevden uzaklaştırılan kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin partiden istifa etmiş gibi gösterildiğini belirten Çelik, bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Diyor ki mesela, 'Cumhuriyet Halk Partisi örgütsel ve idari yapısında kapsamlı değişiklikler meydana geldiği... tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş oldukları...' Kararı yazan hakim yaşanan sürecin ne olduğunu ya bilmiyor ya özellikle çarpıtıyor. Özgür Çelik Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmedi."

Kendi rızasıyla asla partisinden ayrılmadığını, aksine sürecin hukuksuzluklarla yürütüldüğünü dile getiren Çelik, süreci şu sözlerle aktardı:

"5.000 polisle İstanbul il binası basıldı. Kadınlar yerlerde sürüklendi. Eylül ayından itibaren 8 ay boyunca 'görevimin başındayım' dedim. Daha sonra televizyonda altyazı geçti: 'Özgür Çelik partiden ihraç edildi.' E-devlet sistemine girdim; haksız hukuksuz bir biçimde, daha disiplin süreçleri bile başlatılmadan Yargıtay Başsavcılığı'nın sisteminden üyelik kaydım silindi. Asla istifa etmedim, üyelik kaydımı sildiler."

"AMAÇ TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİNİ BÖLMEKTİ"

Yaşananların basit bir parti içi anlaşmazlık olmadığını, 103 yıllık partiye yargı ve bürokrasi eliyle operasyon düzenlendiğini savunan Çelik, amaçlanan senaryoyu şu ifadelerle özetledi:

"103 yıllık partiye, Türkiye'nin birinci partisine 2024 seçimlerinde yargı eliyle, kolluk marifetiyle, bürokrasi eliyle bir operasyon yapıldı. Amaç şuydu; Türkiye'nin birinci partisini bölelim. Yüzde 60'a 40 bölelim, 80'e 20 bölelim ve buralardan bir sonraki seçimi kazanmak için bölünmüş bir muhalefet yapısı ortaya çıkartarak önümüzdeki seçimi kazanalım. Ama millet buna izin vermedi."

Özgür Özel’in başlattığı yürüyüşü hatırlatan Çelik, "Genel Başkan Sayın Özgür Özel genel merkezden beyaz gömleğiyle yağmurun dolunun altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yürüyüş gerçekleştirdi. O yürüyüş milletle beraber gerçekleşti ve millet kurdu YENİ Parti'yi" dedi.

"GELECEK İSİM SARAYIN ŞUBE MÜDÜRÜ OLACAK"

Gürsel Tekin'in görevden alınmasının ardından İstanbul'a yeni bir ismin atanacağı iddialarına da değinen Çelik, sözlerini şu uyarılarla noktaladı:

"Acaba göreve başka biri mi gelecek? Başka birinin geleceği konuşuluyor ama gelecek kişi kim olursa olsun sarayın arka bahçesinin İstanbul şubesi olacak. Bu gerçek değişmeyecek. Yani gelecek kişi sarayın arka bahçesinin İstanbul şubesi, İstanbul şube müdürü haline gelecek. Çünkü neden görüyoruz? İşte Cumhur İttifakı'nın bir parçası olmak için partiye bir operasyon yapıldı ve yapılan söylemler, eylemler tamamen o yönde ilerliyor. Millet de zaten gerçekleri görüyor."

BAĞIŞ KAMPANYASI ÇAĞRISI

Özgür Çelik, İstanbul'da bağış kampanyasının pazartesi günü başlatılacağını ifade etti. Çelik şunları söyledi:

"26 Eylül'deki ilçe başkanlıkları ön seçiminde 106 bin üye oy kullanacak. Şu anda yapılan başvurularla beraber İstanbul'da üye sayımızı 150 bin bandına dayanmış durumda. İstanbul'daki bir yıl içerisindeki üye hedefimiz 500 bin. İstanbul il binası tutulmuş vaziyette. Büyük bir bina. Şu anda tadilat aşamasında. İl binası ilginç bir yerde. Vatan Emniyet binasından bir dakika yukarı yürüyerek ulaşabiliyorsunuz."