Özgür Özel Erdoğan'ın aldığı ilk maaşı açıkladı! 9 çeyrek altın alınabiliyormuş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 1974 yılında aldığı ilk maaşın alım gücünü açıkladı. Dönemin maaşıyla yaklaşık 9,5 çeyrek altın alınabildiğini belirten Özel, bugünkü asgari ücretin ise 2,5 çeyrek altına denk geldiğini söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşlarının altın karşısındaki değer kaybına dikkati çekti. Özel, partisinin iktidarında hiçbir maaşın asgari ücretin altında kalmayacağını söyledi.

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın 1974 yılında aldığı ilk maaş ile bugünkü asgari ücretin alım gücünü karşılaştırdı.

“Recep Tayyip Erdoğan 1974 yılında sigortalı olmuş. Kendi söyledi. Dedi ki: 'Emekçi arkadaşlarım, ben de ilk maaşımı aldığımda sizin sıkıntılarınızı çekiyordum.' Dedim yalan, doğru değil. Dönüp bakacağım. Döndüm baktım, 1974'te sigortalı olmuş. 1974'te ilk ödenen maaşı 1.200 liraymış. Döndüm baktım, o tarihte çeyrek altın 128 liraymış. Bu devlet, Karaoğlan Ecevit ona ilk asgari ücretini ödediğinde 9,5 çeyrek altın alırmış; bugün onun verdiği asgari ücretle 2,5 çeyrek altın alınıyor. İşte size Recep Tayyip Erdoğan!”

Emekli maaşlarının da altın karşısında büyük ölçüde değer kaybettiğini söyleyen Özel, iktidarın ücret politikasını eleştirdi.

“Onun için, onun için bugün iktidara geldiğinde 8 çeyrek altın alan emekli 2 çeyrek altın alıyorsa, 7,5 çeyrek altın alan asgari ücretli bugün 2,5 çeyrek altın alıyorsa bu haksızlığın adı AK Parti'nin kara düzenidir.”

EMEKLİ MAAŞI İÇİN İKİ HEDEF

YENİ Parti’nin emekli maaşını önce asgari ücret düzeyine, ardından asgari ücretin 1,5 katına çıkarmayı hedeflediğini belirten Özel, şunları söyledi:

“Öyle bir durumdayız. YENİ Parti’nin programında yazıyor, emekli maaşı, asgari ücretin altında olmayacak. Önce 1 asgari ücret olacak ve sonra 1,5 asgari ücret olacak. ‘Yapabilir misin?’ diye soruyorlar. Tayyip Erdoğan gelmeden önce 1,5 asgari ücret alıyordu zaten emekliler. Maalesef bunlar emeklilere büyük bir haksızlık, büyük bir vefasızlık yaptılar. Ve şu anda Türkiye’de en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira. Ortalama emekli maaşı 27 bin lira. Yani herkesi en aşağıda birleştirmeye çalıştılar. Her kademeden emeklinin derdi büyük. Ama ümit ediyoruz YENİ Parti iktidar olduğu dönemde önce 1 asgari ücret, zaten temel kuralı şu. YENİ Parti iktidarında hiçbir maaş, asgari ücretin altında olmayacak. Devlet esnafa diyor ki ‘Asgari ücretin altında maaş verirsen tepene binerim.’ Ama kendisi emeklisine asgari ücretin altında maaş veriyor. Yetimine, duluna, engellisine, şehit ailesine asgari ücretin altında maaş bağlıyor.”

SAĞLIK HİZMETLERİ VE KESİNTİLER İÇİN DÜZENLEME SÖZÜ

Özel, asgari ücretin çalışanların uzun yıllar boyunca aldığı kalıcı bir ücret olmaktan çıkarılacağını söyledi. Sağlık hizmetlerindeki katkı payları ve ilaç farklarının da kaldırılacağını belirtti.

“YENİ Parti’nin iktidarında hiçbir maaş, asgari ücretin altında olmayacak. Asgari ücret 1 yıl alınan ve 1 yıl sonra kıdemle birlikte hızla uzaklaşılan bir ücret noktasına gelecek. Ve herkesin ama herkesin yıllarca bu ülke için emek vermiş, dirsek çürütmüş, elleri nasırlanmış herkesin hak ettiği gibi bir yaşamı olacak. Sadece maaşla da değil hem sağlık hizmetleri ile şimdi şunu biliyorsunuz, hastanede ayrı para, eczanede ayrı para, maaştan ayrı kesiliyor para. ‘İlacın en ucuzunu vererim, o yok, arasındakinin farkını senden isterim.’ Bunların tamamını ortadan kaldıracağız.”

"EMEKLİ ÇİLE ÇEKMEYECEK"

Hastanelerdeki randevu sorununa ve uzman hekim eksikliğine de değinen Özel, emeklilerin sosyal hayata katılmakta zorlandığını ifade etti.

“Teyzem diyor ki ‘Günlerce telefon başına randevu bekleniyor, aylar sonrasına randevu veriliyor.’ Koca koca şehirlerde yani Sinop’a gidiyorum ‘şu uzmanı eksik.’ Bir başka şehre, Kastamonu’ya gidiyorum, ‘bu uzmanı eksik.’ Yalova’da devlet hastanesini sorsan bir başka uzman yok. ‘Binalar büyük’ diyor ‘İçinde sağlık personeli yok.’ O yüzden biz bütün gücümüzle hem sağlık sorunlarını hem maaş sorununu hem diğer sosyal yaşamda yani Almanya’nın, Avrupa’nın emeklileri emekli maaşlarıyla Türkiye’de tatil yapıyorlar, bizim emeklimiz evladının yanına gelemiyor tatilde. Kendisi memleketine gitmek istiyor, gidemiyor. Memleketin hiçbir güzelliğinden istifade edemiyorlar. Biz, Türkiye’yi emekliler için çile çekilen bir yer olmaktan çıkarıp hem emeklileri bir kez daha toplumun baş tacı hem de Türkiye’yi emekliler için çile çekilecek değil, yaşanan güçlüklerden sonra sefası sürülecek bir yer haline getireceğiz. Size söz veriyoruz.”