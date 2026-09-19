Kivi tarlasında bile "Butlancı istemeyiz" sözleri! Özgür Özel vereceği talimatı açıkladı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Yalova’nın Altınova ilçesinde kivi üreticileriyle buluşmasında “Butlancı istemeyiz” sözleri dikkat çekti. Tarım arazilerinin imara açılmasına tepki gösteren Özel, YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a “çadırı al tekrar oraya git” diyeceğini açıkladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Altınova’da kivi üreticilerinin tarım arazilerine yönelik imar planı itirazlarını dinledi. Özel, verimli tarlaların yollarla bölüneceğini belirterek belediye yönetimine tepki gösterdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova’nın Altınova ilçesinde kivi üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilerin taleplerini dinleyen Özel, tarım arazilerine yönelik imar planı değişikliğine tepki gösterdi.

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mutlu Çoban, yaklaşık 5 bin dönümlük ovadaki 4 bin 700 dönüm arazinin serbest bölge, sanayi bölgesi ve sanayi siteleri adı altında imara açılmak istendiğini söyledi.

Toprak Koruma Kurulu'nun bu girişime daha önce izin vermediğini belirten Çoban, Altınova Belediyesinin bir yıl sonra kurula yeniden başvurduğunu anlattı.

“BU KUMPAS NASIL KURULDU BELLİ DEĞİL”

Özel, Altınova Belediyesi Başkanı Yasemin Fazlaca'nın 2025'te CHP’den ayrılmasına ve imar planı değişikliğine ilişkin şunları söyledi:

“Altınova Belediyesi, evet. O Altınova Belediyesi CHP’den neden gitti ya Yasemin? Altınova Belediyesi CHP’den neden gitti diye merak edenler; biz çünkü öyle şaştık kaldık, hiçbir sorunu yokken gitti... Çok büyük bir işi, CHP çatısı altında o zaman biz izin vermeyiz, şimdi gelse, yani partide bir belediyenin böyle bir şey yapmasına izin vermeyiz. Bir anda gittiler. Sonra uzun süredir bekleyen bu başvuruyu Toprak Koruma Kurulu'na yapmışlar ve imar planı değişikliği... Bu arada burası tabii Yalova Büyükşehir olmadığı için, Büyükşehir'e gelmiyor. Kimse Yalova Belediyesi'nin bir sorumluluğu var gibi de düşünmesin yani. İş, Toprak Koruma Kurulu'na... Altınova Belediyesi'nin, aldığı oyları çalıp kaçan Yasemin'in işidir bu ve bu kumpasın içine almışlar onu. Kanal kenarını yapıyoruz diye, Çinlilerin isteği üzerine, bilmem nenin isteği üzerine tersanelerden bağlantı yolu yapıyoruz diyorlar. Ona da bizim kendi sanayicilerimiz, onlar da taraf değil yani. Kim kime söz verdi, nasıl yapılıyor, bu kumpas nasıl kuruldu belli değil. Bilinen bir şey var; bu güzelim, verimli tarlaların içinden dünya kadar yol geçecek, kimi bölünecek, kimi hisseli hale gelecek, kimi başka yere gitmek zorunda kalacak. Böyle büyük bir sıkıntı var.”

KURUL KARARINA ÜÇ ŞERH

Görüşmeye katılan bir üretici, Toprak Koruma Kurulu kararına TEMA Vakfı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve Yalova Belediyesi temsilcisinin şerh koyduğunu söyledi.

Özel de bu bilgiyi şu sözlerle aktardı:

“Toprak Koruma Kurulu'na TEMA Vakfı'nın itirazı var diyor. Yalova Belediye Başkanımız... Yeni partili Yalova Belediye Başkanının temsilcisi şerh koymuş, bir de Ziraat Mühendisleri Odası...”

TERSANE PLANLARININ İPTAL EDİLDİĞİNİ ANLATTI

Görüşmeye katılan eski bir belediye başkanı ise tersanelerin yapıldığı dönemde imar planlarına karşı dava açtıklarını anlattı. Ziraat Mühendisleri Odasının sürece önemli katkı sağladığını belirten eski başkan, dönemin Oda Başkanı olan YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın da bölgeye gelerek mücadeleye destek verdiğini söyledi.

Planlarda küçük değişiklikler yapılarak dosyaların yeniden sunulduğunu ifade eden eski başkan, açılan davalar sonucunda planların üç kez iptal edildiğini kaydetti. Buna rağmen bölgede çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Özel, Günaydın için, “Gökhan Günaydın. Şimdiki Grup Başkanvekilimiz. O zaman Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanıydı.” dedi.

“GÖKHAN BEY’İN ELİNDEN KURTULAMAZLAR”

Gökhan Günaydın’ın bölgeye yeniden geleceğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Gökhan Günaydın'a diyeceğim ‘çadırı al tekrar oraya git’, gelsin. Gökhan Bey'in elinden kurtulamazlar.”

"BUTLANCI İSTEMİYORUZ DİYORLAR"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdiki Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın o zaman Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı’ydı. Gökhan Bey’in elinden kurtulamazlar. ‘Ama butlancı istemiyoruz’ diyorlar burada. Butlancı gelmez, Gökhan Günaydın tuttuğunu koparır.”